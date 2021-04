El plan de Huawei para superar a Tesla

Huawei Technologies Co. invertirá US$1.000 millones en investigación de tecnologías para automóviles y autos eléctricos, acelerando los planes para competir con Tesla Inc. y Xiaomi Corp. en el escenario automotriz más grande del mundo.

La tecnología de conducción autónoma de Huawei ya superó la de Tesla en algunas esferas, al permitir, por ejemplo, que los autos recorran más de 1.000 kilómetros sin intervención humana, dijo Eric Xu, presidente rotatorio, a analistas en Shenzhen el lunes.



El gigante chino de las telecomunicaciones se asociará inicialmente con tres fabricantes automotrices para construir vehículos autónomos que lleven el nombre de

Huawei como submarca, dijo Xu, uno de los tres ejecutivos que se turnan el cargo.



Mantendrá un circulo de socios pequeño y pondrá su logotipo en los automóviles que adoptan su tecnología de conducción autónoma, agregó. El gigante móvil hasta ahora ha acordado asociarse con BAIC Group, Chongqing Changan Automobile Co. y Guangzhou Automobile Group Co.



"La unidad de negocio de automóviles inteligentes recibe una de las mayores inversiones de Huawei. Invertiremos más de US$1.000 millones en el desarrollo de componentes para automóviles este año", dijo Xu.



"China agrega 30 millones de automóviles cada año y el número está creciendo. Incluso si no aprovechamos el mercado fuera de China, sí podemos ganar un promedio de 10.000 yuanes por cada automóvil vendido en China, eso de por sí ya es un gran negocio para Huawei".



Huawei está saliendo de su año más difícil, tras sanciones de la Administración Trump que impidieron avances en la fabricación de chips y redes de quinta generación. El Gobierno Biden no ha mostrado que cederá, lo que provoco que el fundador, Ren Zhengfei, dirigiera a Huawei hacia nuevas áreas de crecimiento, como la agricultura inteligente, la atención medica y los automóviles eléctricos.



Huawei pretende unirse a gigantes tecnológicos desde Apple Inc. hasta Xiaomi al apuntar a la industria automotriz, apostando a que los futuros automóviles serán cada vez mas ecológicos, autónomos y conectados.



Las ventas de vehículos eléctricos en China pueden subir mas de 50% solo este año a medida que los consumidores optan por automóviles mas limpios y los costos bajan, estima la firma de investigación Canalys. Las características de información y entretenimiento de Huawei ya se pueden encontrar en los sedanes de Mercedes-Benz y la firma se ha asociado con actores nacionales como BAIC BluePark New Energy Technology Co. para el desarrollo de sistemas de autos inteligentes.



"No se si era por jactarse, pero mi equipo dice que los autos pueden recorrer trayectos de hasta 1.000 kilómetros sin intervención humana. Eso es mucho mejor que Tesla", dijo Xu el lunes.



Pero Huawei llega a un escenario que ya está lleno, donde una gran variedad de fabricantes automotriz, desde Tesla hasta empresas locales como Nio Inc. y Xpeng Inc. luchan por una porción del mercado de vehículos eléctricos más grande del mundo.



Xiaomi, mejor conocida por sus dispositivos asequibles y electrodomésticos, desde ollas arroceras hasta aspiradoras automáticas, reveló el mes pasado planes para invertir cerca de US$10.000 millones durante la próxima década en la fabricación de automóviles eléctricos.



