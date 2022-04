En el marco del Claro Tech Summit 2022, que se desarrolla en Cartagena, la Ministra de las TIC, Carmen Ligia Valderrama, señaló que el Gobierno Nacional dejará más de 10.000 centros digitales al cierre del año y que además el proyecto con ETB quedará en marcha aunque aún no se ha firmado el contrato.​

"Ya se suscribió el memorando de entendimiento que nos va a permitir que dejemos marchando el proyecto de centros digitales. Empezamos el proceso contractual que no es algo menor, pero dada la decisión de escoger a la unión temporal de ETB y Skynet, estamos consolidando el proceso contractual, para dejar como mínimo los 10.000 centros", dijo la ministra.



Luego sigue el proceso de planeación y finalmente una etapa de ejecución, que tomarían alrededor de 18 meses.



Valderrama expuso que aún se está a la espera de la firma del contrato con ETB, para que el operador inicie con el despliegue de conectividad.



"Estamos en el proceso contractual para consolidar esa primera fase, porque nosotros no cambiamos la licitación ni el proceso y su estructura , así que una vez se llegue al momento de planeación se establecerá el orden de los municipios, cómo serán entregados y ya viene la ejecución", apuntó



El proyecto quedará marchando pero no se entregará en la totalidad en este Gobierno y quedarán los más de 10.000 centros. "Estos no serán hasta el final, sino que serán por etapas, tendremos que suscribir el contrato y seguir el proceso licitatorio", dijo .



Además recordó que no se ha entregado un nuevo anticipo, el proyecto total busca instalar 14.745 centros digitales en las áreas rurales y cabeceras municipales de 917 municipios de 31 departamentos.

Más noticias: Claro invertirá 150 millones de dólares en su segmento empresas

​