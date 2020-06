Así se innova para seguir reactivando la industria en Colombia

Hace más de un mes que diferentes sectores volvieron a trabajar y la reactivación de la industria se volvió una realidad. La construcción, los comercios e incluso las empresas del sector inmobiliario. A pesar de que las restricciones hicieron que muchas empresas tuvieran que cerrar sus operaciones y que la crisis causara que sus negocios se pausaran.



Según el índice de seguimiento de la economía (ISE) presentado por el Dane, la economía colombiana decreció estrepitosamente (-20,06 por ciento) desde el inicio de la cuarentena. Y en las actividades secundarias, como la construcción o la industria manufacturera, la caída fue de -50,12 por ciento.



Por esta razón, desde diferentes sectores tuvieron que modificar sus ideas y sus formas de trabajar para adaptarse a las necesidades y así superar las barreras que presentó la pandemia.



Sebastián Fernández, por ejemplo, ideó una plataforma para –con la ayuda de todos en el sector inmobiliario– poder unir fuerzas y, a través de una aplicación, crear un ecosistema en el que las personas encontraran respuesta a las dudas que podían tener con relación con este sector.



“La idea es que podamos formalizar aquellos trabajadores que no están constituidos como tal en la industria”.



Siiri es una plataforma tecnológica que se traduce como Sistema Inmobiliario Integrado de Respuesta Inmediata, y a través de esta se busca promover y comercializar bienes, capacitar y orientar a los usuarios, así como ayudar con temas de avalúos comerciales, asesoría jurídica e, incluso, mantenimiento y reparaciones con personal capacitado.



“En muchas ocasiones, albañiles o constructores no tienen un lugar en el cual evidenciar su trabajo, casi siempre su trabajo se conoce por el voz a voz, y queremos que usuarios y trabajadores puedan conectarse a través de la economía colaborativa”, manifiesta Fernández.



Por su parte, Jorge Luis López, presidente de Apiros, manifestó que “la nueva realidad nos llevó a acelerar los procesos de transformación digital que veníamos adelantando enfocados en cumplir nuestros objetivos”.



Según explican, para Apiros, la innovación es un pilar fundamental transversal a toda la organización. “El sector de construcción ha sido históricamente un jalonador de la economía”, afirman. Y añaden que Apiros viene en una transformación desde hace 4 años, en la cual trabajan para lograr una cultura de innovación y que nuestros colaboradores tengan en su ADN.



Por otro lado, desde el Grupo Éxito, Camilo Reina, vicepresidente de Mercadeo e Innovación, asegura: “Nos ha tocado prepararnos de manera rápida, cambiando, adaptando y moviéndonos para poder responder a la demanda. Sin duda, el covid nos tomó a todos por sorpresa, y no puedo decir que estábamos ciento por ciento preparados”.



No obstante, afirma que se aceleraron procesos innovadores y desarrollos en los que venían trabajando, pero durante este periodo de tiempo también crearon nuevas propuestas que mostraron resultados positivos.



“La innovación ha sido la clave durante estos últimos meses, la data nos ha permitido entender el comportamiento de los clientes y nuestros aliados en la investigación de mercado, además de las investigaciones propias, que nos permiten tomar mejores decisiones para ellos”, explica Reina.



Además, añade que se han realizado inversiones en canales de comercio electrónico. “La innovación y las diferenciaciones tecnológicas buscan mejorar la experiencia de los clientes”, sostiene.



“Desde hace un tiempo, nuestra compañía está trabajando para acelerar el proceso de transformación digital, y sin duda tenemos grandes logros, pero esta coyuntura lo que nos muestra es que debemos fortalecernos más”.



Además, agrega que es clave ejecutar ideas innovadoras, en las que el comercio electrónico y directo son fundamentales para enfrentar el distanciamiento social.

En ese sentido, Reina enfatiza en que “la reactivación del país necesitará varias prioridades; entre ellas, asegurar la protección e higiene para todos los ciudadanos, fortalecer las industrias y sectores como el agro, la construcción, el textil, las pequeñas y medianas empresas, pues estas tienen un alto aporte a la generación de empleo y a los ingresos de un amplio sector de la población. “Hay que promover la compra local y la compra colombiana para así ayudar a la protección de la industria nacional”, afirma.

