Hoy es el Día de la Internet Segura

Con la intención de promover un uso responsable y construir un mejor ciberespacio, cientos de organizaciones celebran este martes 5 de febrero el Día de Internet Segura, también conocido como el Safer Internet Day.



La edición de 2019 llega con el lema oficial "una Internet mejor comienza contigo: conviviendo con respeto para una Internet segura" y busca apelar a la participación de los cibernautas desde el respeto por las libertades y derechos de todos los usuarios.

El Día de Internet Segura, “Safer Internet Day” (SID, por sus siglas en inglés) es un evento promovido por la red Insafe/Inhope y la Comisión Europea, que se celebra anualmente desde el año 2004. El evento propuesto por la Unión Europea dentro del proyecto SafeBorders se ha extendido a colegios, organizaciones privadas y sin ánimo de lucro en todo el mundo. Actualmente se celebra en más de 100 países.

Desde el 2016, los organizadores han buscado realizar una transición del concentro de una internet más segura hacia el nombre 'Better Internet for Kids'. La red Inhope es una de las más grandes redes de denuncia de violaciones de derechos de los menores en línea, incluyendo delitos como la difusión de material de explotación infantil y la trata de menores.



En el marco de la celebración desde colegios hasta empresas especializadas se enfocan en la creación de actividades y en el desarrollo de recursos libres para compartir con la comunidad digital.



"Este día no solo pretende la creación de una Internet más segura, sino una Internet mejor, para convertirla en un espacio en el que todos hagamos uso de la tecnología de manera responsable, respetuosa, crítica y creativa", explica el SID en su sitio web.

Durante el día, diversas instituciones en Europa llevarán a cabo talleres, conferencias y exposiciones sobre ciberseguridad, la privacidad y el uso seguro de las TIC para los menores.



También se llevará a cabo la premiación CyberChallenge Internet Segura, que reconoce tanto a centros educativos que hacen parte de la campaña como a personalidades públicas que destacan por transmitir valores de tolerancia, respeto y personalidad en el entorno online.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

En Twitter: @TecnosferaET.