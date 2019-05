Acciones de fabricantes de chips abrieron a la baja

Las acciones de los fabricantes de chips europeos, Infineon Technologies, AMS y STMicroelectronics, cayeron con fuerza este lunes por las preocupaciones de que los proveedores de Huawei Technologies puedan suspender los embarques a la firma china por la decisión de Washington de ponerla en una lista negra.

Los tres principales indicadores de la Bolsa de Nueva York amanecieron a la baja. Por su parte, el índice Nasdaq, un indicador que recoge los 100 mayores valores de las empresas tecnológicas más importantes que cotizan, afirmó que la apertura de las operaciones este lunes disminuyeron más del 1 por ciento.



También el promedio Dow Jones, otro índice bursátil importante en la bolsa de Nueva York, abrió con una baja de 141,22 puntos. Por su parte, el índice S&P 500, que es considerado como el indicador más representativo de la situación real del mercado, inició la jornada con un descenso de 19,37 puntos.

Este comportamiento también se dio en otros mercados del mundo. Infineon, el fabricante alemán de chips, tuvo un desplome del 4 por ciento en la Bolsa de Fráncfort. La holandesa STMicroelectronics, fabricante y comercializadora de circuitos integrados perdió un 8 por ciento.



Analistas apuntan a que la caída se debe a una información publicada por el diario japonés Nikkei este lunes, en el que reportó que Infineon había suspendido sus envíos después de que Washington incluyó a Huawei en una lista negra comercial.



Por su parte, Infineon, que fabrica semiconductores para gestionar la potencia en automóviles, celulares y turbinas de viento, respondió que no ha suspendido sus envíos a la gigante asiática. La empresa añadió que la mayoría de sus productos no está incluida en las restricciones a la exportación anunciadas el jueves por Estados Unidos.



"Al día de hoy, la gran mayoría de productos que Infineon entrega a Huawei no está sujeta a las restricciones de la ley de control de exportaciones de Estados Unidos, así que esos envíos continuarán", señaló la empresa alemana en un comunicado.



Añadió que solo los bienes con origen en Estados Unidos se vieron afectados por los controles a la exportación. Asimismo, agregó que tenía flexibilidad para reconfigurar sus cadenas de suministro y para lidiar con cambios en las legislaciones vigentes. "Esto nos permite realizar ajustes eficientes y proactivos, respaldando nuestras capacidad de cumplir siempre que sea posible", señaló la firma.



Por su parte, STM, con sede en Suiza, no hizo comentarios después de que el diario Nikkei reportó que la tecnológica hará reuniones esta semana para discutir si sigue adelante con las entregas al gigante tecnológico chino.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

*Con agencias

@TecnosferaET