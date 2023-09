Con la publicación del Ministerio TIC que establece el promedio móvil de 2 años del Índice de precios al consumidor (IPC), como factor de indexación para los permisos de uso del espectro radioeléctrico para Telecomunicaciones Móviles Internacionales y los precios de la reserva, las obligaciones de hacer y las garantías correspondientes que habilitarán la tecnología móvil de quinta generación en el país, el panorama regional podría cambiar.

En el caso de Colombia, el minTIC otorgará permisos de uso del espectro radioeléctrico a nivel nacional en las bandas de 700 MHz, 1,900 MHz, AWS extendida, 2,500 MHz y 3,500 MHz.



Para el uso del espectro radioeléctrico a nivel nacional en las bandas de 700 MHz, 1,900 MHz, AWS extendida, 2,500 MHz y 3,500 MHz, en el caso de la banda de 700 MHz se subastará un bloque de 10 MHz con un valor de reserva de 511 mil 711 millones de pesos, y un monto de obligaciones de cobertura de 122 mil 747 millones de pesos, unos 30 millones de dólares.



En la banda de 1,900 MHz el valor de reserva es de 295 mil 539 millones de pesos colombianos y obligaciones de cobertura de 180 mil 508 millones de pesos.



En la banda AWS extendida se subastarán tres bloques de 10 MHz cada uno por un valor de reserva de 295 mil 539 millones cada bloque. En esta banda, el valor de las obligaciones de cobertura se determinan entre los 41 y 47 millones de dólares, dependiendo el bloque.



La banda de 2,500 MHz también tendrá tres bloques cada uno de 10 MHz, con un valor de reserva de 156 mil millones 855 mil pesos cada uno. Sin embargo, en la resolución no se define el monto de las obligaciones de cobertura.



Para la banda de 3.5 GHz serán cuatro bloques, cada uno de 60 MHz, con un valor de reserva de 238 mil 729 millones de pesos. En este caso, también varían las obligaciones de cobertura: entre 30 y 36 millones de dólares, dependiendo el bloque.



Adicionalmente, se ofrecerán 8 bloques de 10 MHz en la banda de 3.5 GHz para los ganadores de los bloques de 60 MHz, para que puedan complementar el espectro para 5G. En este caso, el precio base será de 9.7 millones de dólares.



De acuerdo con el borrador, los operadores ganadores realizarán un primer pago del 20 por ciento de la contraprestación económica dentro de los 90 días calendario siguientes a la firma del acto administrativo de asignación de permiso de uso del espectro radioeléctrico.



El valor restante de la contraprestación será pagado en porcentajes iguales desde el año 2028 hasta el año 2044.

Comprarando el valor en la banda de 3.5 GHz, que es el espectro idóneo para 5G, es más bajo que el estipulado en las subastas en Chile, Uruguay y Argentina.​

De acuerdo con Lucas Gallitto, director para América Latina de GSMA, la Asociación del Sistema Global para Comunicaciones Móviles,.los precios publicados por el MinTIC son un primer paso hacia una subasta exitosa.



"A diferencia de lo que estamos viendo en otros países de la región, los valores de reserva para 3.5 GHz reflejan un avance respecto de la vocación recaudatoria de licitaciones anteriores", dijo.



Además Gallitto apuntó que aunque el borrador deja margen para mejoras como que en primer lugar, la subasta no incluye en forma completa los 400 MHz en la banda de 3.5 GHz que Colombia fue pionero en disponibilizar. "Es fundamental capitalizar ese acierto y poner a disposición de la industria todo ese espectro identificado para maximizar los beneficios de los usuarios en el país".



Además es importante que se considere dentro del costo total del espectro las indexaciones, las garantías y los compromisos adicionales.



"Es relevante también la valoración correcta de las obligaciones; fallar en este punto puede impedir que la subasta logre liberar todo el poder de la conectividad. Vemos con preocupación la divergencia existente entre los precios y condiciones de los bloques AWS y 2.5 GHz. Ambas frecuencias son complementarias en el portafolio de bandas medias. Es imperante que prime el principio de maximizar el beneficio para la sociedad, y eso se da con bloques de AWS en precios similares a 2.5 GHz", indicó.



El experto señaló que clarificar estas precisiones, importantes en diálogo con el sector privado ayudará a honrar los compromisos asumidos con el cronograma del Gobierno.



El vicepresidente de 5G Américas, José Otero, dijo que en caso de Colombia las ofertas son muchísimo más baratas que las de Argentina, que tuvo quejas por parte de los operadores la semana pasada.



"Estamos hablando que independientemente de las condiciones macroeconómicas que está atravesando Colombia, el país no está pasando por un hiperinflación, como si está ocurriendo en la Argentina. Otro factor es muy importante es que Colombia no tiene trabas para la importación de equipos o importación de infraestructura como Argentina", agregó.



Otra diferencia que destacó es el espectro en Colombia está por debajo de los precios de México, " en los procesos de Chile, de Colombia en 2019, de Perú, de Brasil, de República Dominicana, bloques de espectro han quedado desiertos, eso es lo que indica, es que los precios eran altos, como sucede en México, dónde es muy caro. Y es contraproducente desplegar redes de cero".



En el caso de la subasta de 5G de Costa Rica, el presidente del Consejo de Administración de América Móvil, Carlos Slim Domit, se reunió con el presidente Rodrigo Chaves para manifestar el interés de participar en la puja a través de Claro.



Costa Rica planea el concurso entre el fin del 2023 e inicios del 2024, ya se está trabajando en el pliego de condiciones para licitar las bandas de 700 MHz, 2.3 GHz, 3.3 a 3.5 GHz, 3,600 a 3,625 MHz, 26 GHz y 28 GHz.​

