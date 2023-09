Según explicó José Daniel López, director ejecutivo del gremio de las aplicaciones en el articulado del proyecto de reforma laboral, se establecieron dos tipos de relación posible entre trabajadores y empresas, los cuales entrarán en vigencia después de que el Gobierno Nacional haya cumplido con las obligaciones de reglamentación e implementación.

Alianza In, el gremio de aplicaciones e innovación logró incluir en el proyecto de reforma laboral, la regulación del trabajo en las plataformas de reparto.



Lo primero es que está la relación a través de un contrato independiente, en donde las empresas contribuyen con una parte del pago a la seguridad social de los repartidores sobre el 40 por ciento del ingreso base de cada repartidor.



Además las plataformas pagarán el 60 por ciento del aporte de salud y el 60 del aporte en pensión y el trabajador el 40 por ciento restante, respectivamente.



“Así se logra proteger en material laboral a más de 120.000 repartidores que hay en Colombia.Llegar a acuerdos nunca es fácil, pero al final logramos que muchas de las personas las cuales pueden no estar cubiertas por el sistema de Seguridad Social, ahora lo estén y si el Congreso está de acuerdo, debe tomar la decisión para proteger a quienes hacen domicilios”, explicó López.



Además apuntó que lo valioso del acuerdo es que “pone a los repartidores a los trabajadores en el centro de la discusión, permitiendo que tengan la autonomía y la libertad de tiempo que tanto valoran, pero al mismo tiempo que tengan una protección y una formalización que es un gran avance con respecto a lo que tenemos actualmente”.



En el proyecto se estipula que las plataformas pagarán el 100 por ciento del aporte en riesgos laborales y los repartidores se podrán vincular a través de trabajo dependiente, si así lo acuerdan las dos partes, con todas las implicaciones de ley para ese tipo de vínculo contractual.



“También se puede que cada empresa aporte, por lo que el repartidor haya hecho en la plataforma correspondiente, en el marco de su operación o de su intermediación”, dijo.​

"¿Qué va a pasar, por ejemplo, en el caso de pensión?, el 60 por ciento lo da la empresa a la que esté afiliado este repartidor, pero digamos que no solamente está afiliado a una empresa, sino a dos. Cada empresa aporta, por lo que el repartidor haya hecho en la plataforma correspondiente. La mayoría de repartidores no prestan servicio solamente a través de una plataforma. Lo hacen a través de 2,3 o 4. Entonces cada empresa responde, por lo que se haya hecho en el marco de su operación", detalló.

​

​Antes con los trabajadores de servicio doméstico se tenía definido cotizar sobre el ingreso mínimo mensual, pero en el caso de los trabajadores de reparto, que dedican 10 horas al mes o porciones de tiempo, el ingreso base de cotización se calcula sobre horas hechas. Allí, la empresa paga el 60 por ciento y el trabajador el 40 por ciento y en pensión el mismo porcentaje, pero en cambio en riesgos laborales, las empresas de plataformas asumen el 100 por ciento del del cobro correspondiente.

​

"Ahora es el Congreso el que tiene la palabra, el que decidirá sobre el conjunto de la reforma laboral , es quien tiene al frente el capítulo específico de plataformas digitales. Este acuerdo no tiene precedentes en Iberoamérica, porque en otras partes hay legislación, pero la diferencia es que acá, el Gobierno, las plataformas y una parte muy importante de los trabajadores se pongan de acuerdo en una figura de regulación y eso ocurre en Colombia. Acá hay diferencias de fondo y sustanciales que salvamos a través de un diálogo por el bienestar de los domiciliarios", puntualizó López.

