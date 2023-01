Se podría pensar que la intervención de celulares es un a práctica a la que están expuestas personas poderosas, por ejemplo políticos o administrativos de altos cargos; sin embargo, nadie está exento de sufrir este atropello.



Se trata entonces de “la acción de obtener información, de manera silenciosa y sin consentimiento, de un medio o herramienta de comunicación”, tal y como menciona el blog ‘Protege.la’.

Pistas para detectar una intervención

A pesar de que se da de manera silenciosa (es decir, su dispositivo no le avisará que está siendo intervenido) sí se puede detectar mediante otras señales.



- En primer lugar, su batería y datos podrían verse afectados. La primera situación es normal en ciertas ocasiones, sobre todo cuando el aparato ya tiene tiempo con usted, lo que no es normal es que el consumo baje sin haber utilizado el celular. En el caso de los datos, aplicaciones como Instagram o YouTube aumentan el consumo, pero si hay otras utilizándose en segundo plano (como puede ser una de espionaje) será más notorio.



- Por otro lado, pueden aparecer aplicaciones desconocidas en su teléfono. Tenga en cuenta que este trae algunas instaladas de fábrica, las cuales no representan ningún peligro, así que primero cerciórese de ello.



-Así mismo, es posible que durante las llamadas escuche cierta interferencia o conversaciones cruzadas. Esta es, tal vez, la pista más evidente de que su teléfono está intervenido.



Consejos

Para prevenir esta situación puede seguir los siguientes tips:



1. Asegúrese de tener siempre su celular a la mano y no a disposición de terceros.

2. Manténgalo con contraseña en la pantalla de bloqueo y, de considerarlo necesario, también al entrar a ciertas aplicaciones como WhatsApp.

3. Instale un antivirus.

4. Actualice constantemente el sistema operativo.

​5. No instale aplicaciones desde links, sino directamente desde la App Store o Play Store.

