Es una realidad que la inteligencia artificial cada vez toma más fuerza y se apropia de campos de la cotidianidad que se han ayudado de esta herramienta para optimizar sus procesos de calidad y rendimiento.



Sin embargo, para muchas personas sigue siendo un espacio que no ha sido explorado, pero que representa una necesidad el hecho de aprender a utilizar la inteligencia artificial, ya que según varios pronósticos, esta será una de las principales herramientas del futuro.

Es por eso que la plataforma de cursos online edX ha lanzado un programa llamado “Introducción a la Inteligencia Artificial con Python”, en el que busca que cientos de personas aprendan a usar esta nueva tecnología.



Según información suministrada en la plataforma, el curso tiene una duración de 7 semanas (10-30 horas por semana) y se puede avanzar dependiendo del ritmo de estudio de cada participante.

Inteligencia artificial. Foto: iStock

Así mismo, se especifica que es impartido por Harvard y que será impartido en inglés.



Estas son algunas de las habilidades que se desarrollarán en los módulos de aprendizaje:



- Algoritmos de búsqueda de grafos

- Búsqueda adversaria

- Representación del conocimiento

- Inferencia lógica

- Teoría de probabilidad

- Redes bayesianas

- Modelos de Markov

- Satisfacción de la restricción

- Aprendizaje automático

- Aprendizaje reforzado

- Redes neuronales

- Procesamiento natural del lenguaje



El curso no tiene ningún costo y ofrece la opción de recibir una certificación con el nombre del participante pagando un valor extra.



Para más información visite la página la plataforma edX o haga click aquí.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

