La información que un usuario registra en internet puede llegar a ser sorprendente. El tiempo de permanencia y los sitios web consultados, todo queda registrado y almacenado. Por ello, los usuarios pueden optar por borrar el historial de navegación de sus ordenadores y dispositivos móviles.



(También: ¿Cómo puede activar los 'grupos de pestañas' para mejorar la navegación en Chrome?).

“Tu historial muestra las páginas a las que has accedido en Chrome durante los últimos 90 días. En el historial no se almacenan páginas de Chrome que hayas visitado, como páginas que hayas visitado en navegación privada, ni páginas que ya hayas eliminado del historial de navegación”, menciona el portal de Google.



Además, añade que si inicia sesión en Chrome, su historial mostrará las páginas que ha visitado en todos sus dispositivos sincronizados durante mucho más tiempo. Sin embargo, si cierra su sesión en Chrome, no mostrará las páginas que haya visitado con otros dispositivos.



(También: Las extensiones más usadas en Google Chrome en 2023).

Paso a paso para eliminar su rastro en la web

-Diríjase a Chrome, arriba a la derecha, haga clic en Más .

-Haga clic en Historial.

-A la izquierda, seleccione en la opción 'Borrar datos de navegación'.

-Para borrar todos los datos, selecciona 'Desde siempre'.

-Haga clic en 'Borrar datos'.

Otra manera de eliminar sus datos de Google

“La actividad que conservas permite que Google pueda ofrecerte servicios más útiles, como ayudarte a redescubrir lo que has buscado, lo que has leído y lo que has visto.

Puedes consultar tu actividad y eliminarla usando los controles de esta página”, menciona la sección 'Mi actividad'.



- Diríjase a su navegador Chrome y, busque la imagen de su perfil ubicado en la esquina superior derecha.

- Seleccione ‘Gestionar su cuenta de Google’

- A continuación, en la barra de búsqueda dentro de la página, haz clic en “Mi actividad”.

- En el costado izquierdo aparece la opción 'Eliminar actividad por', seleccione la opción que quiera: última hora, último día, desde siempre, periodo personalizado.



¡Y listo! Su historial fue eliminado con éxito de todos sus dispositivos vinculados con Google.

Facebook Twitter Linkedin

Google Foto: Captura de pantalla

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

Google Lens: ¿cómo puede buscar imágenes desde el navegador de su celular?

Las funciones de Google Chrome que sólo están disponibles para iOS

Como activar el nuevo modo de lectura inteligente de Google Chrome, le mostramos