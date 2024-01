Pilas, padres de familia: así puede reforzar la seguridad en el celular de su hijo

Los dispositivos móviles como tablets o celulares cada vez son más útiles y necesarios en la vida cotidiana de niños y adultos, teniendo en cuenta que se convirtieron en una herramienta indispensable para la comunicación.



Sin embargo, con el auge de nuevas aplicaciones y redes sociales, los pequeños pueden poner en riesgo su integridad y los datos personales. Estas son algunas prácticas que debe tener en cuenta al momento de configurar el celular.



"Los celulares ofrecen una serie de ventajas para el aprendizaje de los estudiantes, como la posibilidad de acceder a información en línea, realizar investigaciones, colaborar con otros estudiantes y crear contenido multimedia", señala Carolina Mojica, gerente de ventas al consumidor de la compañía de ciberseguridad, Kaspersky.



No obstante, Mojica también indica la importancia de que los padres de familia orienten a sus hijos sobre el uso adecuado de estos dispositivos y los configuren adecuadamente para que puedan utilizarlos de manera segura.



Según el estudio Hábitos digitales de la compañía anteriormente nombrada, el 31 por ciento de los niños colombianos recibe su primer dispositivo móvil entre los 8 y 9 años. Además, los países de Latinoamérica están entre los principales objetivos de ciberataques a estos dispositivos, pues entre agosto de 2022 y agosto de 2023, se registraron 5 ataques por minuto a smartphones y tabletas.



Esto indica que los menores están en riesgo de ser víctimas de un ciberataque en caso de no tomar las precauciones necesarias.

Imagen de referencia. Foto: iStock

Entonces, ¿cómo configurar el celular de su hijo para el regreso a clases?

Este es el paso a paso para configurar el celular de sus hijos, según Kaspersky:



1. Cree una cuenta para niños. Esto le ayudará a evitar que los pequeños accedan a contenido explícito.

2. Guarde la contraseña de los menores (no es necesario que sus hijos tengan las claves de sus cuentas). Se recomienda que active la autenticación de doble factor y la vincule a su propio dispositivo, no al de los niños.

3. Instale las aplicaciones básicas. Sobre todo, aquellas que admitan la comunicación o la ubicación geográfica (como las de servicio de mensajería instantánea y mapas), además de las aplicaciones de aprendizaje.



4. Limite el tiempo de uso del celular. Esto lo puede hacer con herramientas que le ayudan a delimitar el tiempo en el que tus hijos pueden usar sus dispositivos, ya sean 15 minutos, 1-2 horas o más; después de ese límite las apps se bloquearán.

5. Instale herramientas de control parental, las cuales servirán apoyo en el aprendizaje digital de los menores, limitando las funciones y el alcance de sus dispositivos cuando se conectan a Internet.

