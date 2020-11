Así nació Windows, el ‘rey’ del ‘software’, que cumplió 35 años

Al escuchar Windows, lo primero que se viene a la cabeza es un computador. El sistema operativo de Microsoft está cumpliendo 35 años desde su primera versión y durante estas más de tres décadas ha logrado pasar por encima de la competencia. De hecho, hoy en día, según el portal Statcounter, está presente en el 76,32 por ciento de los computadores y su rival más directo, Apple, con su OS X, está lejos, con un 17,65 por ciento.

El 10 de noviembre de 1983, se llevó a cabo el anuncio de Microsoft Corporation de lo que sería su sistema operativo de próxima generación, que incorporaría una interfaz gráfica de usuario y, con esto, un espacio para la multitarea centrado en los computadores IBM.



(Lea también: La pandemia y otras predicciones de Bill Gates que se han cumplido)



Inicialmente se había dicho que el sistema operativo se llamaría Interface Manager y que estaría disponible a partir de abril de 1984. Pero, gracias a la recomendación de Rowland Hanson, vicepresidente de comunicación corporativa de Microsoft desde 1982 hasta 1987, el nombre final que Bill Gates escogió fue Windows.

Bill Gates, cofundador de Microsoft. Foto: Mehdi Taamallah. AFP

El 20 de noviembre de 1985 salió a la luz la primera versión de Windows, un sistema operativo que revolucionaba la forma como los ciberusuarios estaban acostumbrados a ver sus computadores y que pasaron de códigos lineales y un sistema un tanto sucio y desordenado a uno que visualmente se veía bien y estaba más cercano a todos, y no solo a unos cuantos expertos.



Este no era el primer sistema operativo que Microsoft desarrollaba de la mano de Gates: algún par de años antes, el Microsoft Disk Operating System (MS-DOS). Esta versión previa de Windows nació en 1980, después de que IBM le solicitó a Microsoft producir un sistema operativo para sus computadores personales, guiados por el diseño previo de lo creado por Seattle Computer Products, el 86-DOS, que fue adquirido por la empresa de Gates para la solicitud de la gigante tecnológica, IBM.



(Además: La herramienta Microsoft que monitorea cuánto estás trabajando)



Este sistema operativo tuvo diferentes versiones y estuvo en el mercado hasta mediados de los años 90. Sin embargo, Windows 1.0, presentada en diciembre de 1985, se levantaba como una extensión gráfica del MS-DOS, porque si bien se estaba comercializando como un sistema independiente, no era totalmente completo, aunque

Una jugada maestra

Los primeros dos años de Windows 1.0 no fueron los más exitosos, porque a pesar de que era revolucionario, también estaba lleno de errores y era algo lenta. Además. En septiembre de 1985, a pocos meses de su lanzamiento, los abogados de Apple le advirtieron a Bill Gates que su sistema operativo infringía los derechos de autor y patentes que la compañía tenía desde 1984 en su MacOs. Los menús desplegables y ventanas en mosaico ponían en jaque a Microsoft.



No obstante, desde la compañía de Bill Gates decidieron hacer una oferta para licenciar algunas funciones que tenían en Windows y que eran nativas del sistema operativo de Apple. La empresa de Steve Jobs decidió aceptar el acuerdo y firmaron un contrato. La jugada maestra del equipo de Gates fue que la inclusión de estas funciones no era únicamente para Windows 1.0, sino para todos los programas de software que Microsoft desarrollara en el futuro.



(También le puede interesar: Videollamadas por Microsoft Teams ahora podrán durar 24 horas)



Este acuerdo llevó a que en futuras versiones de Windows pudieran tener todas estas funciones que inicialmente los pudo haber llevado al fracaso total y que hoy todavía se ven en los Windows más recientes que están en el mercado. En 1987 se presentó el Windows 2.0, con notables mejoras en la interfaz y con las funciones ya conocidas del 1.0 y que hacían que se pareciera aún más a un Mac. Este lanzamiento hizo que Apple volviera a arremeter en contra de Windows por violaciones de los derechos de autor.



Apple presentó una demanda en 1988 contra Microsoft, señalando que habían roto el acuerdo que se había hecho en 1985. No obstante, Microsoft se defendió alegando que aquel contrato les otorgaba los derechos para utilizar las funciones de Apple. En esta demanda, la gigante de la manzana aseveró que con Windows se habían infringido 170 de sus derechos de autor.



La pelea entre estos dos gigantes continuó por algunos años más hasta que, en 1993, el juez Vaughn R. Walker, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito del Norte de California, falló a favor de Microsoft y le otorgó el permiso para utilizar 161 de las funciones que habían sido demandadas por Apple.



(También: Los pronósticos de Bill Gates de cómo será el mundo tras la pandemia)



Aún quedaban otras 9 que no habían entrado en el fallo, pero desde el equipo de abogados de Microsoft no pararon y lograron convencer al tribunal de que estos no debían estar amparados por la ley de derechos de autor, debido a que Apple había tomado ideas de la interfaz gráfica de otro desarrollador.



Ya con el camino libre, Windows continuó mejorando y optimizando sus sistemas operativos y logrando millones y millones de ventas, forjando el camino para convertirse en el número uno del software y dejando en la historia míticos sistemas operativos como Windows 95, Windows 98, Windows XP y el más reciente Windows 10.



Pero ¿qué hubiera pasado si aquel juez no hubiese fallado a favor de Microsoft? Tal vez no se hubiera convertido en el más dominante en el mundo de los sistemas operativos, pero hoy, después de 35 años, sigue siendo el ‘rey’.

Le puede interesar:

- Con estos 'tips' podrá consolidar su página web empresarial con éxito



- Paso a paso: así es el trámite para la cédula digital



- WhatsApp Plus: qué es y cuáles son los riesgos al descargarlo

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET