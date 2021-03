Así le ha ido al activo digital más importante de los colombianos

En abril se cumple un año de la licitación de cambio de operador del dominio .CO, el activo digital más importante que tiene el país, que ya ha generado más de 45.000 millones de pesos en contraprestaciones para el Estado desde 2009.



En el contrato firmado entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) y el operador .CO Internet S. A. S., el Estado pasó de percibir el 6 por ciento del activo a recibir el 81 por ciento, lo que representa más dinero para el país y también el compromiso por potenciar este bien.



De acuerdo con cifras reveladas por la ministra de las TIC, Karen Abudinen, entre 2019 y 2020, el número de nombres de dominio .CO en el mundo aumentó cerca del 40 por ciento, y continuaría en aumento en los años siguientes. El dominio de Colombia tiene una particularidad y es que puede ser utilizado por empresas extranjeras que asocian el .co a company (compañía, en inglés), lo cual abre el portafolio para que más y más sitios web adquieran este dominio.



“El año pasado logramos 51.488 nuevos registros en Colombia de dominios .CO, lo que representó un aumento del 35 por ciento respecto al 2019, cuando fueron 38.034. En el exterior tuvimos un total de 1’074.988 nuevos registros, 34 por ciento más que en 2019, cuando fueron 799.620. Actualmente tenemos 2’765.151 dominios .CO en Colombia y el mundo”, señaló la ministra Abudinen.



Así mismo, explicó: “El .CO es nuestro nombre de dominio, nuestra marca de país en la red y les permite a los colombianos fortalecer el comercio electrónico de sus negocios y apoyar la reactivación económica. Nuestra meta antes de terminar el 2021 es entregar 100.000 dominios gratuitos por un año a emprendedores, mipymes, comerciantes y empresarios con una inversión de $ 34.000 millones”.

Ministra de las TIC, Karen Abudinen. Foto: MinTIC

Además, la funcionaria manifestó que este año el Gobierno espera recaudar $ 100.000 millones por concepto de dominio .CO, lo que significaría más del 300 por ciento de lo logrado en 2020, cuando se recibieron cerca de $ 28.000 millones.



Asimismo, se espera capacitar a cerca de 500 emprendedores, funcionarios públicos, empresarios, gremios y sociedad en general en temas relacionados con la gestión del dominio .CO y la gobernanza de internet.



“Estamos recargados para fortalecer el dominio .CO y la gobernanza en internet en este 2021”, agregó la ministra. La funcionaria resaltó también que solo en 2020 un total de 1.200 dominios gratuitos terminados en .co fueron entregados por un año en diferentes departamentos a igual número de empresarios y emprendedores –de forma gratuita– , así como alojamiento web o hosting de 1GB, tres cuentas de correo corporativo y una plantilla general de diseño para las páginas.



En ese sentido, desde el Ministerio de las TIC aseguran que este año pondrán a disposición distintas convocatorias para que 100.000 mipymes, comerciantes, unidades productivas y emprendimientos se registren, pasen los procedimientos de selección y puedan beneficiarse de la entrega de kits gratuitos que incluyen un dominio .CO, alojamiento web o hosting de 1GB, tres cuentas de correo corporativo y una plantilla general de diseño para las páginas.



El crecimiento constante de páginas web que utilizan este dominio continúa. Según cifras de GoDaddy, a diciembre 31 de 2019 había 2,3 millones de registros de dominio .CO a nivel mundial. Y, para esa misma fecha de 2020, había más 2,7 millones de registros, un crecimiento algo superior al 17 por ciento.



Eduardo Santoyo, gerente general de .CO Internet, aseguró: “En el último año hemos visto a individuos y empresas en Colombia y en todo el mundo rápidamente transitar al lanzamiento y la expansión de su presencia online impulsados por nuestros dominios nacionales .CO. El operador ha ofrecido una plataforma global de dominio para individuos y empresas por todo el mundo, posibilitando capitalizar las nuevas demandas de mercado generadas por la pandemia global”.



En ese mismo sentido, desde el Mintic, en cabeza de la ministra Abudinen, aseguran que el crecimiento del .CO representa para el país una oportunidad de seguir transformando digitalmente las regiones de Colombia. Además de hacer que las micro, pequeñas, medianas empresas y cualquier persona tengan presencia en la web.



“El .CO le ha permitido al ministerio invertir en programas que promuevan la digitalización del sector empresarial y la formación en TIC de las personas, pues tenemos presente que el dinero que recibimos del .CO tiene un objetivo: mejorar la calidad de vida de las personas. Este 2021 tenemos la meta de seguir conectando, reactivando y comunicando, y estoy convencida de que con el .CO lo lograremos”, finalizó Abudinen.

