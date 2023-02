El metaverso, es un ecosistema digital que va a representar el mayor crecimiento económico en la historia y, por eso, se debe descubrir cómo aprovecharlo. La palabra proveniente del griego ‘meta’, significa ‘más allá’ o ‘después’ y de ‘verso’ que es entendido como ‘universo’, es decir, que puede representar de un concepto que se refiere a un universo que va más allá de lo conocido.

Para Francisco Córdoba Otálora, conferencista, consultor, inversionista y fundador de la criptocomunidad Latinverse, las diferencias que pueden existir entre el mundo digital, gemelo digital y metaverso, Establecen las maneras en que las personas interactuamos, convivimos y conocemos gente.



El gemelo digital es una tecnología que permite mapear, ya sea a una persona, un objeto o un lugar, para replicarlo digitalmente, en tanto que el metaverso es esa convergencia entre los mundos digitales, los NFTs y la criptoeconomía.



Para entrar al metaverso, las personas pueden hacerlo con los celulares, en los cuales se puede aplicar realidad aumentada. Por ejemplo, según Córdoba, con un iPhone ya es posible utilizar Lidar para escanear todo el entorno, también se pueden usar gafas de realidad virtual, por medio de las cuales es factible realizar una inmersión total y aparte se pueden utilizar gafas de realidad aumentada o tecnologías de realidad mixta que permiten combinar objetos como una mesa, con un dibujo que alguien ubique encima en 3D.



Las empresas pueden elaborar lo que se conoce como Skins o capas para utilizar en sus videojuegos o videos, lo que ya se convierte en un modelo de negocio.



Así mismo, se pueden diseñar experiencias para que sean visitadas u ofrecer un servicio de Data as a service (DaaS), donde se integran esas capas, se hace el mapeo y luego se vende. “El mensaje para cualquier empresa, sin importar el sector o la industria, es que comiencen a experimentar poco a poco”, aconseja este experto.



Con relación a cómo ArcGIS (sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir información geográfica), se puede conectar al metaverso, sostiene que en la actualidad mucha gente está en los mundos digitales, se están metiendo en Four Knights o MineCraft y así revisando lugares capaces de combinar cosas que no existen con otras ya existentes.



Por su parte, Deiro González, arquitecto en Soluciones de Esri Colombia, revela que desde el ámbito corporativo hay temas en los cuáles se debe trabajar más a fondo, uno de ellos está el relacionado con la estandarización de los datos, donde muchas de las falencias que tienen las grandes organizaciones que manejan altos volúmenes de información y la tienen en varios formatos y proviene de distintas fuentes, lo que implica que algunas veces tienen duplicidad.



La idea es contar con un concepto de interoperabilidad para integrar distintas plataformas tecnológicas lo que hace es que esa comunicación se garantice de una manera transparente.



Con ese objetivo, los datos deben estar estandarizados para que cuando un tomador de decisiones se base en un conjunto de información estandarizado, ya tiene la certeza y la garantía de que se trata de información de calidad y de primera mano.





Sobre cómo la comunidad puede afrontar el metaverso, Francisco Córdoba asegura que esto se debe hacer con educación, pues cuando él utilizó ArcGIS por primera vez, hace ya 15 años, anota que era un sistema complejo. Sin embargo, reconoce que con el paso del tiempo esta solución ha entendido que no solo es para la gente técnica. De la misma manera, indica que el metaverso y sus oportunidades no solo son para los técnicos e ingenieros, sino que le sirve hasta un sicólogo.

