Cada año la agencia de recolección de análisis de datos, DataReportal, agrupa diferentes informes sobre los rendimientos y avances que han hecho las diversas plataformas respecto a años pasados. En esta ocasión, publicaron su análisis sobre cómo está el mercado de redes sociales en Colombia, teniendo en cuenta el número de usuarios, el alcance publicitario e incluso el tiempo que pasan los colombianos en estas plataformas.



Según un análisis de la firma de asesoría, Kepios, entre 2022 y 2023, Colombia tuvo un aumentó de 4,1 por ciento en el número de usuarios de internet y según DataReportal, para enero de 2023, el país contaba con 39,34 millones.



En principio, este volumen de mercado garantiza a las plataformas de servicios y especialmente a las redes sociales una amplia oferta de usuarios, puesto que, de los más de 39 millones de usuarios de internet, 38,45 millones usan redes sociales, según el centro de datos.

Aproximadamente 10.422.000 de hogares en Colombia tiene acceso a internet, según Dane Foto: EL TIEMPO

Así está el mercado de redes sociales en Colombia

DataReportal recogió los datos de los recursos publicitarios de las diferentes plataformas y reveló que Facebook es la red social con mayor participación en el país, con un estimado de 33,50 millones de usuarios; seguido de YouTube, con 30,70 millones; en tercer lugar se encuentra TikTok, con 20,11 millones; y en cuarto Instagram con 17,75 millones.



Aunque Whatsapp no aparece en el ranking, en el marco del Congreso Internacional TIC de 2022, Movistar presentó el estudio ‘La Importancia de las Conexiones Humanas' y encontró que 8 de cada 10 colombianos usa la aplicación para comunicarse.

En general todas las redes han mantenido su base de usuarios o han presentado aumentos poco significativos, sin embargo, la tendencia de crecimiento de TikTok destaca entre las demás. Según datos de ByteDance, la compañía detrás de la red social, esta aplicación ha registrado un crecimiento promedio de 30 por ciento en los últimos dos años.



Otra dato relevante presentado en el informe es el alcance publicitario que tienen las redes sociales en el país. Este le sirve a pequeñas y grandes empresas a organizar su modelo de negocio digital, debido a que les permite analizar la visibilidad que podrían tener sus estrategias o campañas en una u otra plataforma.



Las redes sociales con mayor alcance en Colombia fueron: Facebook liderando el sector, con 64,5 por ciento de la población total; en segundo lugar está YouTube, con 59,1 por ciento; en tercero TikTok, con 51,1 por ciento; Messenger en cuarto, con 39,4 por ciento; e Instagram en quinto con 34,2 por ciento.

Facebook es la red social con mayor participación en el país, con un estimado de 33,50 millones de usuarios Foto: iStock

En cuanto al tiempo que pasan los colombianos en redes sociales, DataReportal publicó un estudio con datos de Global Web Index que afirma que en Colombia las personas pasan en promedio tres horas y 46 minutos consumiendo contenidos de plataformas, por lo que el país es el cuarto del mundo donde más se pasa en redes entre las 47 naciones analizadas.

El mercado de redes sociales en el mundo

Cada inicio de año la agencia creativa especializada en plataformas, We are Social junto a Hoosuite, líder mundial en gestión digital, presentaban un reporte digital sobre los alcances y logros que han tenido las redes sociales durante el año.



En esta ocasión, We are social prescindió de Hoosuite y presentó los resultados junto Metlwater, la primera compañía de monitoreo de medios en línea del mundo. El informe expone cifras impactantes que van desde cómo ha evolucionado la adopción de internet hasta cuanto es el promedio de uso de cada red social.

Usuarios activos globalmente de las principales redes sociales en enero de 2023 Foto: We are social y Meltwater

En el segmento específico de las redes sociales, se observó que Facebook es la plataforma con más usuarios activos mensuales para el inicio de 2023, con 2.958 millones; seguido de YouTube, con 2.514 millones; WhatsApp e Instagram igualados, con 2.000 millones; WeChat, con 1.309 millones; y TikTok con 1.051.



Respecto al último, es necesario añadir que Bytedance cuenta con una aplicación hermana de TikTok llamada Douyin, sin embargo, esta solo tiene presencia en el mercado chino, donde cuenta con 715 millones de usuarios.



Aunque la cantidad de número de usuarios es determinante para medir el éxito que puede tener una aplicación, el tiempo promedio que los usuarios pasan en ella es aún más importante, debido a que determina si los contenidos de la plataforma son lo suficientemente atrayentes para mantener a los usuarios conectados.

Tiempo que los usuarios gastan mensualmente en redes sociales. Foto: We are social y Meltwater

El estudio encontró que a pesar de ser la sexta en el ranking de número de usuarios, TikTok es la plataforma con el mayor promedio de uso mensual, con 23 horas y 28 minutos; seguido de YouTube, que cuenta con 23.1 horas; en tercer lugar está Facebook, con 19.7 horas; en cuarto Whatsapp Messenger, con 17.3 horas; y en quinto Instagram, con un promedio de 12 horas mensuales.

