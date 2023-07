En el mundo tecnológico, la competencia entre empresas creadoras de medios sociales siempre ha estado presente, pues de esa forma es como las organizaciones sacan un beneficio de este negocio.



Es por esta razón que Meta, una de las empresas más grandes de tecnología, encargada de operar Facebook, Instagram y WhatsApp, comenzará una de las ‘guerras’ más fuertes del internet.

En las próximas horas se dará el lanzamiento oficial para Estados Unidos. Foto: Twitter: @acaiijawe

Ya que hace unos días se dio a conocer que la organización ya mencionada sacará el 7 de julio mundialmente una red social que viene a ser la competencia directa de Twitter, Threads. La cual pretende apoderarse una vez más de todo el mercado de las redes sociales.



Para nadie es un secreto que Twitter viene pasando por una mala racha, debido a que está teniendo muchos cambios en su operación.



Estos no han sido del agrado de la gran mayoría de sus usuarios, pues no sienten que el aplicativo necesiten cambios tan drásticos.

Obviamente, Meta, al ver esta gran problemática, tomó la decisión de acelerar todos los procesos para darle al público lo que tanto están buscando en la red social que a día de hoy maneja Elon Musk.



Como se dijo con anterioridad, Threads (Hilos) es el nombre que llevará este nuevo proyecto. Se dice que sus características son muy similares a las de Twitter, pero obviamente mucho más trabajadas y analizadas por los expertos de Meta para que sus consumidores estén más que felices.

Principal Característica

Al hablar de este nuevo aplicativo, se puede decir que se sabe muy poco sobre todos sus funcionamientos. Sin embargo, se conoce que ‘Threads by Meta’ no partirá de cero, sino que ya estará vinculada directamente con Instagram, algo que fascina a cualquier internauta, pues este es el aplicativo más usado por el mundo de dicha compañía.



Esto significa que se podrá iniciar sesión a través de la aplicación y mantener el mismo nombre de usuario. También, la primera impresión que se tiene de Threads es que no contará con las limitaciones impuestas por Musk en los últimos meses, así que se podrá disfrutar de todo el contenido que comparten las personas.

¿Qué planea Elon Musk con Twitter?

