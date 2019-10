El primer laboratorio de IoT en Colombia abre sus puertas

Este miércoles se lanzó en Bogotá el primer laboratorio de internet de las cosas (IoT) para emprendedores gracias a una alianza entre Telefónica Movistar, Wayra (su hub de innovación abierta), CEmprende, el campus para el desarrollo de emprendimiento e innovación de América Latina, iNNpulsa y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que permitió la consolidación del proyecto.

El laboratorio IotT desde ya ofrece a todos los ciudadanos y emprendimientos tecnológicos la posibilidad de usar espacios de coworking, experimentación y testeo para poner a prueba sus ideas en IoT y escalarlas a nivel regional y mundial.

Con la presencia de José Manuel Restrepo, ministro de Comercio Industria y Turismo, Sylvia Constaín, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ignacio Gaitán, presidente de iNNpulsa Colombia y Fabián Hernández, CEO Telefónica Movistar se dio apertura a un nuevo ecosistema de emprendimiento.



Según Hernández, con estos espacios se busca, entre otras cosas, “cerrar la brecha en talento digital que aún persiste en Colombia, ofreciendo una red de última tecnología, la primera de su clase en el país”.

¿Qué hay en el laboratorio?

El laboratorio de CEmprende estará ubicado en la sede de Wayra Colombia, la aceleradora y fondo de inversión corporativo de Telefónica Movistar, y estará abierto para los emprendedores que usen tecnologías IoT dentro de sus líneas de negocio.



En este espacio se recreará un ambiente operativo de las conectividades LPWA (Low Power Wide Area), redes empleadas en el ámbito de los dispositivos del internet de las cosas (IoT) y las comunicaciones M2M (máquina a máquina).



Contará además con un nodo habilitado con tecnología Narrow Band-IoT/LTE y SIM Cards con perfil NB-IoT/LTE-M, ideales para conectar a internet dispositivos que generan un tráfico de datos bajo y tienen un ciclo de vida largo.



Además de chipset que soportan tecnología LTE para IoT, módulos de comunicaciones que permitirán realizar interacciones a través de NB-IoT/LTE-M. Los emprendedores tendrán también un kit de desarrollo de software y hardware basados en NB-IoT/LTE-M y una mesa de trabajo para desarrolladores.



Por otro lado, se crearán espacios de capacitación para los emprendedores donde podrán avanzar en temas de desarrollo de soluciones IoT. Tendrán apoyo de personal capacitado y material de formación para las interacciones con los dispositivos dispuestos allí.

¿Cómo aplicar para usar el laboratorio?

Los emprendedores que quieran acceder al laboratorio IoT deben tener una solución o servicio desarrollado que se encuentre en las siguientes líneas de negocio: Metering, Agricultor & Livestok, General tracking, Industrial & Urban Furniture y Consumer IoT, además de estar vinculados a alguno de los programas de gobierno a través de iNNpulsa Colombia o que hayan aplicado a convocatorias de Wayra.



Por otro lado, las soluciones deben tener en cuenta algunos aspecto técnicos, como por ejemplo, que el emprendimiento no debe contemplar servicios de voz, transmisión de video, transferencia de archivos dado que las redes LTE para IoT son especialmente diseñadas para soluciones de baja transaccionalidad.



De igual manera, si las soluciones comprenden un envío de datos de gran tamaño a plataformas, estas no deben ser sensibles a latencia. Además, los dispositivos desarrollados no deben ser agresivos con la red (conectarse con sesiones abiertas). Adicionalmente, deben soportar las siguientes bandas; 2.100 MHz., 850 MHz. y 1.900 MHz.



Por último, Wayra e INNpulsa enviarán a los emprendedores la agenda disponible del espacio y un código para separar el acceso al Laboratorio.

Más laboratorios en Colombia

Según Ignacio Gaitán, presidente de Innpulsa, este no es el único espacio de este tipo que estará disponible en el país. Gaitán aseguró que el próximo 29 de noviembre, junto con Accenture, se inaugura un laboratorio con otro concepto en Medellín. “En ese lugar estarán involucradas cuatro tecnologías: internet de las cosas, big data, blockchain e inteligencia artificial.



Gaitán también anunció la llegada de un tercer espacio con otra empresa de tecnología y que se inaugurará en marzo del 2020, además mencionó alianzas con Facebook y Google y la empresa de telecomunicaciones Claro "para seguir activando lugares experienciales para emprendedores".



