Son muchos los jóvenes emprendedores colombianos que deciden lanzarse al agua y con una idea salir a flote y llevar a sus empresas un nuevo nivel a pesar de las dificultades.

Andrés Gutierrez, por ejemplo, es el CEO de TPaga y ha sido seleccionado como uno de los 22 emprendedores y personajes de mayor impacto de la nueva economía del mundo por Bloomberg.



En su opinión hay varias cosas positivas en el ecosistema por el crecimiento y desempeño que ha tenido, pues hace unos diez años no se tenía una referencia de startups, de fondos de inversión y hay muchos ejemplos de casos de éxito, pero entre lo que falta está la liquidez e inversión por parte de los fondos de capital.



“Falta que las empresas salgan a bolsas o sean compradas para poder reinvertir y crecer que hace parte del circulo virtuoso, en venture capital, que las grandes empresas lo vean como algo necesario y apuesten a las ideas locales, además de más aceleradoras”, dijo.



En el caso de las Universidades, lo que más se requieren es que entiendan cuáles son las carreras del mañana y empiecen a aportar con este talento.



“Las universidades en Latinoamérica al año gradúan a 40.000 programadores y se estima que la necesidad laboral anual es de 100.000, es decir que existe una brecha de talentos que las empresas de tecnología tratan de formar”, agregó.



María Clara Rangel Galvis, rectora de la Universidad El Bosque señaló que los emprendedores universitarios hacen parte de grupos de investigación, en los que el trabajo colaborativo y la creación de conocimiento conjunto, han permitido resultados favorables para contribuir al proceso de formación en las aulas.



“Sin embargo, esta investigación difícilmente se transfiere o es aprovechada por el sector emprendedor, startups y empresarial. El último informe Global Entrepreneurship Monitor afirma que en Colombia existe una brecha en la transferencia de las nuevas tecnologías, la ciencia y otros conocimientos a las empresas nuevas desde las universidades y los centros de investigación públicos”, señaló.

Facebook Twitter Linkedin

Hub de innovación HUB-iEX, de la Universidad El Bosque Foto: Cortesía Universidad El Bosque

Para Rangel, las instituciones de educación superior trabajan en formar a los estudiantes en habilidades que piden los sectores productivos, según oportunidades y tendencias del mercado.



“Muchos emprendedores no tienen la capacidad de relacionamiento y de conectar con grandes actores del ecosistema para fortalecer sus soluciones, recibir apoyo con el fin de escalar mercados y generar el impacto adecuado. Desde las universidades ofrecemos estos espacios de conexión que tanto beneficio brindan a la comunidad emprendedora”,apuntó.



Además destacó que las universidades han creado escuelas de negocio y HUBs de Innovación donde fomentan el emprendimiento por medio de herramientas de innovación, metodologías ágiles enfocadas en la resolución de retos, pensamiento estratégico y acompañamientos de expertos.



Para Mateo Bolívar, estudiante de Administración de Negocios Internacionales que ha creado emprendimientos como Easy Line y Contler se requieren muchas conexiones de valor, acceso a las redes de contacto que normalmente los jóvenes no tienen.



“Oportunidades para hacer pruebas o primeras ventas de sus emprendimientos, las universidades deberían facilitar estos espacios; pues es algo de lo más duro al iniciar, también transferencia de conocimiento fuera de las aulas, mentorias y apoyo práctico de parte de los profesores”, indicó.



Juan Carlos Camelo, director general de proyección social y cocreación de la Universidad de La Sabana, las universidades pueden dar mayor flexibilidad para garantizar que el estudiante salga avante con sus dos procesos, el de formación y la creación de empresa.



“Permitirle al emprendedor que use los recursos de la Universidad y la parte del ecosistema externo son vitales para lograr un mayor éxito, además se podría avanzar en ayudas económicas ya sea para el emprendimiento o el estudiante durante su proceso; ya que se requieren inversiones que den continuidad a los proyectos, y en ultimo generar comunidades anexas a la Universidad ya sean estudiantes o graduados para incentivar la demanda de sus productos tener mucho más trabajo colaborativo que facilite sus procesos ”, puntualizó.

Más noticias

Spotify habilita venta de boletas para conciertos

Disney supera por primera vez a Netflix en número de suscriptores