Asesores robot no convencen a bancos canadienses

El Royal Bank of Canada no está completamente convencido del surgimiento de la asesoría financiera automatizada. Al menos no todavía.

Si bien la plataforma de asesoría robótica del prestamista, RBC InvestEase, funciona desde noviembre, tales herramientas automatizadas de inversión en línea han demostrado tener un atractivo limitado hasta ahora, según el jefe de gestión de patrimonio, Doug Guzmán.



La razón es que solo una pequeña parte de la población se siente cómoda con la idea.

Los gestores automatizados surgieron en EE. UU. hace una década con startups como Betterment y Wealthfront, que amenazan con desafiar a los bancos.

Dicha tecnología se extendió a Canadá en 2014 con la aparición de Wealthsimple y otras empresas antes de que rivales más grandes revelaran sus propias ofertas con el Banco de Montreal, que se convirtió en el primero del país en ofrecer un producto de ese tipo en enero de 2016.



Aun así, en cinco años, Wealthsimple ha atraído a 150.000 clientes en Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido, y ahora administra más de 4.500 millones de dólares canadienses (US$3.400 millones).



Guzmán comparó las predicciones sobre el éxito de las startups de asesoría robótica con el surgimiento de la inversión directa a fines de la década de 1990, “cuando la gente dijo que Ameritrade y similares iban a acabar con el negocio de la riqueza”.



