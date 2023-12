Video| Asesora de Tigo niega atención a cliente 'porque no, y punto'; habla la empresa

En redes sociales circula un video que está generando una gran polémica entre los internautas. Se trata de una denuncia pública donde se evidencia que una de las asesoras de la empresa de telecomunicaciones Tigo al parecer se niega a prestar el servicio.

El incidente tendría lugar en Medellín, donde una trabajadora de la empresa toma una actitud irrespetuosa ante un ciudadano que le hace una consulta sobre algunos de los servicios que tiene con Tigo.



“Ya no te hablo nada más porque ya te lo dije, no voy a decir nada más", le dice la funcionaria, mientras que la persona que está grabando responde: “¿Por qué no me atiende? Esta empresa es de hogar”.



Ante esto, la empleada agrega “Porque no y punto”.



La discusión avanza y el usuario continúa haciendo preguntas.



“¿Por qué no me puede atender?”, le insiste.



"Porque hoy no se atienden sistemas de home”, responde la mujer.



Entonces, el cliente le pregunta “¿Qué se atiende hoy? (...) ¿Para qué se abre el domingo si no pueden atender a los clientes?”.

https://twitter.com/DenunciasAntio2/status/1736868174916706800?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1736868174916706800%7Ctwgr%5E120a582c87b47c3c125048fd5736b462b8dd39ec%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elespectador.com%2Factualidad%2Fporque-no-y-punto-empleada-de-tigo-se-nego-a-atender-a-cliente-que-dijo-tigo%2F

Según adelantó el diario El Espectador, la empresa indicó que adelantará una investigación para analizar qué fue lo que pasó y así responder adecuadamente a lo sucedido.

