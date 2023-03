El Plan Nacional de Desarrollo (PND), la hoja de ruta de todo gobierno que impacta todas las dimensiones, industrias y estructuras socioeconómicas del país, siempre genera un gran debate.



El PND actual provino de una amplia discusión nacional, de diálogos regionales, incluyentes, vale destacar.



Para el caso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) son 36 artículos, de los más de 330 que posee el PND, los que impactan de manera directa o indirecta al sector.



Hay cosas muy relevantes, como el artículo 116 de ‘Fortalecimiento del sector TIC’, que compromete esfuerzos para hacer de la tecnología motor de desarrollo, empleo y competitividad.



O el artículo 111, que demuestra la férrea decisión del actual gobierno por impulsar la inversión privada en conectividad en favor de las regiones más apartadas.



También el 115, de transformación digital, que habla de la estrategia integral de democratización digital, de la tecnología como elemento transformador positivo del país.



Lastimosamente, en medio de las buenas iniciativas retoza no un ‘mico’ sino un ‘Godzilla’ de colmillos afilados: el artículo 83, del ‘Sistema dinámico de adquisición’, el cual borraría de tajo todas las normas que han permitido al país garantizar, con mucho esfuerzo, la mayor transparencia posible en las compras públicas del Estado. Entre esas, claro, están servicios y productos de tecnología.



Para entenderlo sencillo: hoy en día existe Colombia Compra Eficiente, una entidad que intermedia entre las necesidades de compra de entidades con el sector privado mediante un sistema de acuerdos marco de compra.



De este modo, en una tienda virtual del Estado, por sectores (gasolina, papelería, software, impresión, seguros, etc.), los proveedores privados idóneos en cada área ofrecen sus servicios y productos.



Cada entidad puede entrar y adquirir lo que más le convenga por precio y calidad. Todo abierto, transparente, eficiente.



Y eso lo quiere tumbar el artículo 83 del actual PND. De este modelo, reconocido a nivel internacional de compras públicas, pasaríamos a uno en el que, nuevamente, cada entidad compraría a dedo.



Todo lo avanzado en la construcción de un registro único de proponentes, su selección objetiva, además la mayoría pymes, no puede borrarse de golpe bajo el discurso de darle ahora todo a la economía popular, sin los conceptos de eficiencia y transparencia que hoy tenemos.



¿Que se puede mejorar Colombia Compra Eficiente? Claro que sí. Incluso abriendo espacio a la denominada ‘economía popular’, pero en el marco de los conceptos que han demostrado que funcionan: calidad, experiencia, idoneidad, libre competencia y transparencia.



Ojalá este ‘Godzilla’ se quede en el camino del debate democrático del PND y no retrocedamos en materia de lucha contra la corrupción.



JOSÉ CARLOS GARCÍA

Editor Multimedia de EL TIEMPO