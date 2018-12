'Más calma, menos urgencia': AMI sobre proyecto de modernización TIC

El proyecto de 'modernización del sector TIC', que está a un debate de aprobarse o no como ley de la república, hace un llamado urgente por la conectividad, mientras que la propuesta es observada por algunas organizaciones de sociedad civil y defensores de la televisión y la radio pública como una carrera que obedece a intereses económicos. El Ministerio de TIC asegura que el plan brinda mayor seguridad para las inversiones en infraestructura y busca cerrar una brecha digital que mantiene unos 20 millones de colombianos sin acceso a internet.



Al respecto, Werner Zitzman, director ejecutivos de la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), cree que conviene la calma, observando los riesgos de una concentración de la concesión, la vigilancia y la regulación del sector.

¿Cuál es la posición de la AMI frente al Proyecto de Ley de ‘modernización del sector TIC?

Hemos estado atentos a la evolución del proyecto y en términos generales son más las cosas que nos preocupan que las que nos parece que funcionan. Nos parece que en efecto una reforma estructural y comprensiva del sector para preparar a Colombia para los retos del futuro del sector no es lo que está sobre la mesa.



Vemos más bien una suma de iniciativas que atienden intereses de distintos actores del mercado, donde en particular nos inquieta la unificación de entidades con unas facultades de vigilancia extremas radicadas en un ministerio.



La preocupación es de cara al futuro del sector y de un país. Hoy tenemos un gobierno de unas características, pero en un mundo donde está tan polarizada la política, perfectamente podemos llegar a tener gobiernos de una u otra tendencia pero con posiciones más extremas, donde esta concentración de poderes sería inquietante.



También nos preocupa que en un sector tan dinámico, como es el de la tecnología y las comunicaciones, estemos hablando de concesiones a larguísimo plazo. 30 años en el caso de frecuencias de radio, donde creo que el Estado debería tener oportunidad para revisar en periodos de tiempo más cortos cómo se están explotando esas licencias.

¿Considera que el debate debería acelerarse como propone el gobierno o por el contrario tramitarse en el primer semestre de 2019?

Creemos que con la cantidad de objeciones, reparos y opiniones importantes que se han emitido, el tratar de sacar el proyecto a las carreras, antes de que finalice el año, puede ser precipitado e inconveniente. Frente a las preocupaciones y llamados de atención que hay, lo más conveniente sería la calma y no la urgencia.

¿Pase o no pase, cuál es el impacto del proyecto para canales como City TV o EL TIEMPO Televisión?

Creo que si el proyecto no pasa, no pasa nada. Por el contrario, tengo la sensación, de que con la unificación de la regulación y la vigilancia en la figura que llaman el ‘regulador único convergente’, es posible que haya beneficios económicos para los concesionarios de espacios, en la medida en que al simplificarse el sistema, podrían tener obligaciones económicas más favorables de las que tienen hoy en día.



Eventualmente podrían existir beneficios económicos en las licencias, pero no me parece que se logre eso a costa de los riesgos que vemos en los otros frentes, donde las concesiones a tan largo plazo y la concentración de poderes en un solo órgano pueden ser un inconveniente para la libertad de prensa, para el libre ejercicio del periodismo y el establecimiento de medios de información transparentes.



Nos parece que estos últimos son valores más importantes que unos ahorros en unos contratos concesión que finalmente tienen unos valores actuales aceptados por las partes. A todo el mundo le gusta que le hagan rebaja, pero ¿a costa de qué?

¿Considera que el proyecto afecta a canales de información independientes?

No conozco el detalle técnico frente a los contratos, pero creo que indistintivamente de que se trate de medios pequeños o independientes, los espacios de uso de espectro radioeléctrico, que es un servicio público, conllevan una necesidad de vigilancia y control y de regulación para el Estado que es muy importante.



En esa medida, parece conveniente que no haya concesiones ni tan largas ni donde todas las funciones de otorgamiento, vigilancia y regulación estén en la misma entidad. Creo que algo así nos afecta más a todos que lo que nos favorece así haya ahorro en unos dineros.



Nosotros hemos venido planteando ante el Gobierno que existe la necesidad de una política de Estado que contemple incentivos para los medios de información, que como todos sabemos están atravesando una coyuntura económica y de transición compleja en términos de su contenido y de su dinámica de relación con sus audiencias, todo eso requiere de una política de Estado que les favorezca e impulse su labor.



