‘El éxito no es suerte’: líder latinoamericana dentro de la Nasa

‘El que persevera alcanza’ es un adagio popular que podría describir la filosofía de vida de Aracely Quispe Neira, la primera latinoamericana en dirigir tres misiones en la Nasa.



Su trabajo actual permitirá poner en órbita el telescopio espacial James Webb, sucesor del icónico telescopio Hubble, que ampliará las capacidades mundiales en la observación astronómica. Pero su historia de superación se inició en un pequeño pueblo sin electricidad, con sueños grandes y una disciplina forjada por el deporte.

Ahora, la ingeniera espacial se siente orgullosa del talento de la región y también trabaja desde una fundación que lleva sus iniciales (AQN) por que más niñas, como lo hizo ella, logren realizarse en el mundo de la ciencia y la tecnología.



En su visita a Bogotá, como conferencista del foro ‘Revolución de la economía en la era digital’, organizado por Tigo y Cintel, Aracely usó el escenario para hablar acerca del futuro de las redes de telecomunicaciones, pero sobre todo para animar a los jóvenes a no desfallecer en la búsqueda de sus propósitos. En entrevista con EL TIEMPO, la experta en ciencia señaló claves para impulsar el desarrollo tecnológico de la mano del talento humano.



El karate fue una gran puerta para su vida, como la llave para estudiar en el exterior, ¿qué más le atribuye a ese deporte en sus logros?



El karate fue un trampolín, me abrió las puertas para seguir la carrera en ciencia, tecnología e ingeniería, pero creo que, como cualquier deporte, ayuda mucho a mantener el equilibro físico y mental. Creo que es clave para entrenar la perseverancia. La vida trae muchos tropiezos en el camino, y así le ocurre a cualquier joven, emprendedor o estudiante. Creo que el karate me ha ayudado a ser fuerte en las caídas, a levantarme y seguir adelante.



¿Cómo es su rutina diaria?



Tengo una rutina difícil, como todas las mujeres que trabajamos y estudiamos al tiempo. Además de mis ocho horas laborales, soy estudiante de doctorado. Pero me dedico también a promover los programas de ciencia, tecnología e ingeniería entre los jóvenes. Soy expositora oficial por invitación de la agencia aeroespacial Nasa y también del Departamento de Estado de Estados Unidos, país donde vivo.



Este año lanzaré un libro y también tengo mi proyecto AQN, con el que busco continuar inspirando y motivando jóvenes, empoderando a las mujeres en carreras científicas, y también he ayudado profesionales.



Tres misiones en la Nasa, premios y voluntariado, ¿cómo se siente con lo que ha logrado?



Muy afortunada, muy bendecida por las oportunidades de avanzar en la vida, pero tengo claro que han sido oportunidades que se han buscado a base de esfuerzo, mucha perseverancia. Quien lucha y persevera logra sus sueños.



Lo más gratificante en toda mi carrera, de todo el trabajo, es ser un modelo de una persona que cada día lucha por tener lo que tiene y que, a pesar de que nació con muchas carencias y muchas dificultades en su vida, pudo avanzar y salir adelante. Me siento satisfecha, más que por el cuadro de reconocimiento, por el hecho de que puedo llegar a las personas, a esos niños y esas mujeres que sienten que si yo pude, ellos también.



¿Cómo va la región en ese aspecto, cómo ve a Colombia?



Colombia es un país hermano de Perú, me identifico mucho con este país y considero que acá hay mucho talento. Pero a veces se limitan mucho las oportunidades, y ese un desafío actual que tenemos.



La juventud tiene aspiraciones buenas, y con oportunidades pueden ser modelos para seguir. Pero no basta con que generemos más oportunidades, debemos despertar el interés para que ellos las busquen y se les den.



Pero, por ejemplo, para promover la investigación hay que empezar con unificar proyectos y motivar el trabajo conjunto. Los profesores cumplen un rol muy importante en ese impulso. Desde las casa, creo que hay que seguir usando la tecnología; la herramienta está, y tenerla cerca contribuye.

Ha dicho que no es solo llevar la tecnología, sino que se necesitan cambios en la educación.



Por supuesto, se puede hablar de modelos, de consensos. Hay que romper el paradigma del no puedo, romper el negativismo que heredamos de la cultura o la familia. También hay que decir que estas carreras no son difíciles; lo digo con mucha convicción, pero también con sencillez. Lo que hay que encontrar es la motivación y el gusto para seguirlas y aceptar el esfuerzo para lograrlas.



Se necesitan mejores modelos educativos donde se fomente la inclusión social, en especial de las mujeres en estos segmentos. Estamos en esta era del cambio. También se necesita que los ministerios promuevan la investigación, que es clave para el desarrollo de un país.



La palabra que más usa es ‘perseverancia’, ¿cuál sería su consejo para cultivarla?



Es una palabra que abarca muchos factores: el trabajo arduo, la disciplina y el propósito. Sin esto último nos sentimos desmotivados, por lo que cultivar ese anhelo es una prioridad. Eso lleva a tener una meta cada día y es la única manera de lograr el éxito, el éxito no es suerte.



Donde algunos ven amenazas, usted percibe oportunidades. ¿Cómo ve la automatización creciente en el mundo científico?



La inteligencia artificial, la robótica, la ingeniería y toda esta tecnología que existe nos están dando la oportunidad de creer a través de la investigación. Que el trabajo repetitivo sea reemplazado permite a esa persona desempeñarse en algo mejor. Existirán desplazamientos en el plano laboral, pero también se van a crear oportunidades para que las personas descubran y exploren sus talentos y vayan por ellos.

Desde la casa, creo que hay que seguir usando la tecnología;

¿Qué tipo de oportunidades? ¿Podría darnos algunos ejemplos?



Hay oportunidad en la evolución tecnológica. Las carreras científicas, la ingeniería y los tecnólogos van a tener campos de acción en conjunto. La investigación permite crear y explorar nuevos caminos con un propósito que siempre estará en evolución.



Solo con telescopio Webb, en 2021 se actualizará el trabajo de más de 30 años; ¿hay algún otro proyecto en el futuro?



Me llama la atención incursionar en un proyecto en la agencia espacial que tenga que ver con Marte y nuevas tecnologías. Creo que es un campo en el que sigue la evolución de la ciencia, y se están buscando nuevos perfiles profesionales y académicos. Soy una mujer de retos, me gusta la competitividad y me gusta aprender constantemente, por lo que considero que sería una gran oportunidad.



LINDA PATIÑO