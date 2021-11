Apple, con los ojos puestos en las criptomonedas

El director ejecutivo de Apple Inc., Tim Cook, dijo que la compañía está buscando funcionalidades de criptomonedas, pero que no tiene planes inmediatos para lanzar dicha característica en Apple Pay.



Cook hizo los comentarios este martes en la conferencia DealBook del New York Times. Se le preguntó si la compañía planea implementar el soporte de criptomonedas en su función Apple Pay para realizar compras. Cook dijo que, aunque invierte personalmente en criptomonedas, no tiene planes de invertir el efectivo de Apple en el activo.



"No creo que la gente compre acciones de Apple para exponerse a las criptomonedas", dijo. Cook también dijo que Apple no tiene planes inmediatos de aceptar criptomonedas para sus productos. También llamó a los tokens no fungibles, o TNF, una parte "interesante" del mundo de las criptomonedas.

El CEO de Apple, Tim Cook. Foto: Yves Herman/ Reuters

Durante la conferencia, Cook también defendió la tasa de comisión de la App Store de Apple y dijo que a la mayoría de los desarrolladores se les cobra un 15 % en lugar del 30 % total.



Sin embargo, dijo que en el futuro vendrán mas cambios en la App Store. También dijo que los usuarios que quieran realizar una carga por fuera de la App Store, como instalar aplicaciones desde la web o desde otro lugar, pueden comprar un dispositivo Android en lugar de un iPhone.



Al ser consultado sobre Meta Platforms Inc. y su iniciativa de metaverso, Cook dijo que la realidad aumentada sigue siendo una tecnología central para Apple. La compañía planea presentar sus propios cascos de realidad mixta el próximo año, informó Bloomberg News.

