Con la decisión del juzgado 43 del circuito de Bogotá de prohibir la venta de modelos Apple (iPhone y iPad) que manejen la tecnología 5G (quinta generación) en Colombia, caso que tiene origen en un pleito legal entre Apple y Ericsson en Estados Unidos, quedaron muchas dudas para los usuarios.



Para aclarar los interrogantes, Carlos Olarte, abogado apoderado de Ericsson y socio de la firma Olarte Moure, habló con EL TIEMPO para dar la versión de la empresa sueca.



El juzgado de Bogotá encontró que Apple infringía la patente colombiana NC2019/0003681, la cual es necesaria para desarrollar la tecnología 5G. Este permiso fue otorgado a Ericsson en el año 2019 y es válido hasta diciembre de 2037.

El inconveniente surge porque la licencia que tenía Apple para utilizar tecnología 5G expiró el pasado 14 de enero de este año y Ericsson, al no ver una intención de negociación, decidió interponer varias demandas alrededor el mundo.



Esta es la primera vez que Colombia está incluida en la lista de la demanda y, de acuerdo con Olarte, esto es debido a que consideran que el país tiene una regulación bien estructurada en términos de patentes.



Cabe resaltar que esta medida solo limita la importación, venta y comercialización de los dispositivos anteriormente nombrados. Por lo tanto, el funcionamiento de los iPhone o iPad 5G que ya han sido adquiridos y se encuentran en uso no se ve comprometido.



Además, los iPhone y iPad con 5G que se encuentran en el país para ser vendidos podrán comercializarse ya que la restricción aplica para la mercancía que pretenda ingresar al país, explicó el abogado de Ericsson.



“Lo que veremos en el mercado es un agotamiento de existencias y esto estará vigente mientras se mantenga la medida cautelar. Yo creo que veríamos en los próximos 30 o 40 días un agotamiento de estos productos”, agregó Olarte.

Los dispositivos que serían los afectados con esta determinación son el iPhone SE 2022, el iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. Además el iPad Pro (11 pulgadas) y el iPad Pro (12,9 pulgadas).



A pesar de que la red de quinta generación aún no está disponible en el país, Ericsson argumenta que este no es un motivo como para que no se pueda llevar un litigio al respecto, teniendo en cuenta que un usuario puede sacar su dispositivo y conectarlo a alguna red 5G en otro país, lo que genera que Apple se lucre y ofrezca una tecnología por la que no ha pagado las licencias necesarias para usarla.

¿Qué dice Apple?



Apple Inc. acusó a Ericsson de presentar de forma encubierta demandas por patentes en Colombia en un intento por obligar a Apple a abandonar una disputa judicial en Texas y aceptar la licencia de patentes que propone la multinacional sueca, según informó Reuters.



La compañía fundada por Steve Jobs le indicó a la Corte Federal en Marshall, Texas, que Ericsson presentó más de diez demandas en Colombia, todas “en secreto” y “sin previo aviso a Apple”, en busca de hacer presión en su lucha por las tarifas de licencia para el estándar inalámbrico 5G de Ericsson, el cual es esencial para las patentes.



También acusó a Ericsson de presentar solicitudes “secretas” de órdenes judiciales en todo el mundo para bloquear las importaciones y ventas de sus productos, lo que obligó a Apple a lidiar con los costos o a someterse a las demandas de Ericsson antes del juicio previsto en la corte de Texas para diciembre.

Este periódico intentó comunicarse con la firma de abogados encargada de representar a Apple en el litigio legal, pero indicaron que no presentarían declaraciones por el momento, din dar mayor explicación.



Otra de las preocupaciones para los usuarios se centra en conocer qué otras tecnologías estarían en riesgo.



Olarte indicó que posiblemente se pueden ver casos de litigios con tecnología 4G, ya que se está dando un debate global acerca de este tema. Además, el abogado indicó que considera que Colombia se puede convertir en un país determinante para estos litigios, donde las empresas empezarían a traer sus pleitos de patentes debido a las medidas que se están tomando.



Por ahora, Apple seguramente interpondrá las medidas de apelación respectivas para defenderse, buscando así volver a importar sus dispositivos con tecnología 5G en el país antes de que empiecen a escasear en las tiendas.



