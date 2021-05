Actualice su iPhone: estas son las novedades que trae iOS 14.6

La espera terminó. Hay una nueva versión de iOS para iPhone. Se trata de la 14.6 que este lunes fue liberada por Apple para varios dispositivos de la marca en el mundo. Aunque no trae muchas novedades, lo cierto es que varios usuarios estaban esperando por ella.



Lo primero que hay que decir es que iOS 14.6 es compatible con las versiones de iPhone Touch (séptima generación), SE (primera y segunda generación), 6s Plus, 6s, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XR, Xs Max, Xs, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro y 12 Pro Max.



Si usted tiene alguno de los modelos anteriores, tenga en cuenta los detalles de esta actualización:

Pódcast

Hace unas semanas, Apple presentó el servicio de suscripción para pódcast. Con la actualización, se podrán ver en un mismo lugar todos los episodios que han sido descargados. Además, se incluyeron los botones para eliminar todas las descargas o marcar todos los episodios como escuchados.

Sonido de alta calidad

La actualización da soporte a Apple Music y el sonido se podrá disfrutar sin pérdidas y con mejoría a través de 'Lossless Audio' y 'Spatial Audio' con Dolby Atmos.



Esta nueva experiencia de audio inmersivo estará disponible para el lanzamiento de la nueva generación de sonido en junio de este año. No habrá ningún costo adicional y se incluyen en la suscripción estándar.

AirTag

Si usted tiene AirTag, podrá agregar una dirección de correo eléctronico. Esto con el fin de que cuando se ponga un dispositivo en 'modo perdido', quien lo encuentre pueda contactar al dueño para decirle que encontró el objeto. Antes solo estaba habilitada la opción de número de teléfono.

Control de voz

Los que tengan activada la opción de accesibilidad 'Control por voz' podrán desbloquear el celular por primera vez después del reinicio del celular, usando solo su voz.

Corrección de errores

Las fallas para conectar accesorios a través de bluetooth, desbloquear el teléfono con Apple Watch, los recordatorios que aparecían como líneas en blanco y algunos problemas de rendimiento durante el inicio del sistema han sido corregidos.



