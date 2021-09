Revelan que Apple está cansado de filtraciones y tomará medidas

Tras las filtraciones de los últimos anuncios internos de Apple respecto a la vacunación y otros temas confidenciales que fueron dar a los titulares de diferentes medios de comunicación, Tim Cook, CEO la tecnológica, envió un correo a sus colaboradores en el que les advierte que están haciendo lo posible para identificar a los "filtradores".



El mensaje lo dio a conocer el medio especializado 'The Verge', quien en días pasados también reveló que la empresa había requerido pruebas covid frecuentes a los empleados no vacunados.



De acuerdo con el medio, en la misiva Cook comparte su frustración porque la mayoría de detalles confidenciales de sus productos y reuniones llegan a oídos de la prensa. Asegura que sus encuentros con los colaboradores son para conectarse como equipo, pero que eso no puede ser posible si no hay confianza.



"Estas oportunidades para conectarse como equipo son realmente importantes. Pero solo funcionan si podemos confiar en que el contenido permanecerá dentro de Apple", menciona el correo.



Además, explica que ya están investigando quién filtra sus comunicaciones, pues aunque son un pequeño número de personas y, en su mayoría, no pertenecen a la empresa son acciones que no encajan con los valores de Apple.



"Como sabe, no toleramos la divulgación de información confidencial, ya sea la propiedad intelectual de un producto o los detalles de una reunión confidencial. Sabemos que los filtradores constituyen un pequeño número de personas. También sabemos que las personas que filtran información confidencial no pertenecen aquí", se lee en el e-mail revelado por 'The Verge'.



Finalmente, Cook agradece a todos por su esfuerzo y por todo lo que "han hecho para hacer realidad nuestros productos y todo lo que hará para ponerlos en manos de los clientes".

