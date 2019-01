Apple le revocó a Facebook credenciales de desarrollo de aplicaciones

Apple informó este miércoles que revocó las credenciales de desarrollo de aplicaciones clave para Facebook en su tienda de App Store, lo que podría hacer más difícil para la red social desarrollar y probar futuras aplicaciones para iPhone y iPad y ejecutar su negocio móvil.

La decisión se da luego de una investigación revelada por Techcrunch que señala que la red social ha estado pagando en secreto alrededor de 20 dólares mensuales a un grupo de jóvenes entre los 13 y los 25 años para que instalen una aplicación en sus celulares, llamada Research, que permitía a la compañía absorber toda la actividad del usuario en el teléfono y en la web. Eso incluía...



El cambio no afecta a la distribución para los consumidores a través de la App Store, pero podría significar retrasos en las nuevas versiones de las aplicaciones de Facebook, WhatsApp e Instagram.

Facebook cerró la versión de iOS de Research luego de que se conoció la noticia, aunque seguirá funcionando en dispositivos Android. Facebook confirmó la existencia del programa, pero discrepó con algunos aspectos del informe de Techcrunch. "Los hechos clave sobre este programa de investigación de mercado están siendo ignorados", dijo un portavoz de Facebook en una declaración.

"A pesar de los primeros informes, no había nada `secreto' sobre esto; se llamaba literalmente la Aplicación de Investigación de Facebook. No fue "espionaje" ya que todas las personas que se inscribieron para participar pasaron por un claro proceso de solicitud de permiso y se les pagó para que participaran. Finalmente, menos del 5 por ciento de las personas que eligieron participar en este programa de investigación de mercado eran adolescentes. Todos ellos con formularios firmados de consentimiento paterno.", dijo el vocero.



“Facebook ha estado utilizando su membresía para distribuir una aplicación de recopilación de datos a los consumidores, lo que constituye un claro incumplimiento de su acuerdo con Apple”, dijo la compañía de la manzana al medio Recode.



La red social de Mark Zuckerberg ha estado bajo la lupa en todo el mundo por sus prácticas de privacidad y su papel en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos.



En una de las principales filtraciones de datos reveladas el año pasado, Cambridge Analytica obtuvo información sobre más de 87 millones de usuarios de Facebook a través de una aplicación de terceros. La Comisión Federal de Comercio de EE. UU., el principal organismo de vigilancia de la privacidad del país, probablemente impondrá una multa récord contra la empresa por no proteger la información personal de los usuarios, según indicó este mes Bloomberg News.



TECNÓSFERA CON BLOOMBERG*