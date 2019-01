Por primera vez, televisores Samsung podrán reproducir iTunes

Lo que hasta ahora parecía impensable, ya será posible. Los programas y películas disponibles en iTunes, que antes eran exclusivos para dispositivos Apple, ahora podrán verse desde televisores Samsung, según un acuerdo que anunciaron las compañías horas antes del inicio del evento anual de tecnología CES en Las Vegas.



Este movimiento demuestra la dirección que está tomando Apple hacia convertirse en una empresa de servicios de tecnología y medios a medida que las ventas de equipos como el iPhone continúan disminuyendo. La semana pasada, Apple sorprendió a los inversores al decir que las ventas de iPhone no alcanzaron las expectativas para el trimestre de fiestas de fin de año.

La apertura de iTunes a los televisores Samsung significa que los usuarios de televisores Samsung ya no necesitan comprar un Set-top box de Apple TV para acceder al contenido de Apple. Además, el acuerdo incluye soporte para AirPlay, o sea que los usuarios podrán transmitir contenidos desde sus iPhones a los televisores Samsung.



Este movimiento es bastante inesperado, dado que la guerra por las patentes y el dominio del mercado de los 'smartphones' entre Apple y Samsung duró cerca de siete años. Su competencia, incluso, llegó al punto de enfrentarse en las cortes por supuestas infracciones de patentes. Pero, después de múltiples pruebas y adjudicársele a Apple millones de dólares, las dos compañías finalmente se establecieron en junio de 2018, lo que puso fin al litigio.



El "acuerdo muestra que tal vez Apple no ve a Samsung como el enemigo que solía ", expresó Michael Gartenberg, un ex ejecutivo de marketing de Apple. "Hay otros

Apple y Samsung de los que deberían preocuparse. O el enemigo de mi enemigo es mi amigo", añadió.



Este nuevo movimiento le dará Apple otra fuente de ingresos para las personas que compran películas y programas de televisión a través de iTunes, y señala otro posible espacio para que la compañía se establezca como un servicio de contenido de video original, que se planea lanzar a partir de este año, y así competir con Netflix y Amazon Prime.



Por su parte, en 2018, los televisores Samsung ocuparon el 33 por ciento del mercado de 'smart tv', superando a Vivo, LG y Sony, según Statista.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

*Con Bloom