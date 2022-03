Apple Inc. detuvo las ventas de productos en Rusia luego de la invasión de Ucrania por parte del país, diciendo que la compañía está "con todas las personas que están sufriendo como resultado de la violencia".



El fabricante de iPhone dijo el martes que dejó de exportar productos al canal de ventas del país la semana pasada, antes de pausar las ventas.



También está eliminando las aplicaciones RT News y Sputnik News de las tiendas de aplicaciones fuera de Rusia y ha deshabilitado las funciones de tráfico e incidentes en vivo en Ucrania como una "medida de seguridad y precaución" para los ciudadanos allí.



La acción siguió a una petición de Ucrania de que Apple dejará de vender productos en Rusia, y el viceprimer ministro Mykhailo Fedorov dijo que la medida podría ayudar a que la juventud rusa se oponga a la invasión. También pidió a la compañía que cerrara su App Store local.

Apple ha operado una tienda en línea específica para Rusia durante los últimos años, así como una tienda de aplicaciones adaptada al país.



Esta no es la primera vez que la compañía ha cortado relación con un país. Anteriormente, Apple detuvo brevemente las ventas en Turquía el año pasado debido a la agitación económica y la fluctuación de la moneda.



En Rusia, la empresa también limitó su Servicio Apple Pay y otras ofertas en línea en los últimos días.



Nike Inc., otra marca estadounidense icónica, también detuvo las ventas en Rusia y dijo el martes que "no puede garantizar la entrega de productos a los clientes".



Las acciones de Apple cayeron a mínimos de la sesión luego de la noticia del movimiento en Rusia, antes de recuperar algunas de las pérdidas. La acción cerró con una caída del 1,2% a 163,20 dólares el martes.



La compañía con sede en Cupertino, California, también dijo que continuará evaluando la situación y que está en comunicación con los gobiernos sobre las acciones que está tomando. "Nos unimos a todos aquellos en todo el mundo que piden la paz".



El presidente ejecutivo, Tim Cook, expresó su preocupación la semana pasada por la "situación en Ucrania", sin nombrar a Rusia. "Estoy pensando en las personas que ahora mismo están en peligro y me uno a todos los que piden la paz", tuiteó.

