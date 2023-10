Las principales novedades que ahora incluye el iOS 17

Tras anunciar en junio pasado iOS 17 y con la llegada de la nueva familia de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max a Colombia, las nuevas funciones del sistema para móviles de Apple están listas y mejoradas para una experiencia de uso mejorada, sobre todo en apps como Teléfono, FaceTime, Mensajes y edición de fotos y videos, entre otras.



El nuevo iOS 17 hace que compartir sea aún más fácil con AirDrop; y proporciona una entrada más inteligente que mejora la velocidad y la precisión de la escritura.



También probamos Journal, que facilita a que las personas practiquen la gratitud, y StandBy, una nueva forma de ver información cuando el iPhone está cargándose.

Sorprenda cuando llama a otros

Los usuarios pueden personalizar cómo aparecen, brindando una apariencia completamente nueva a las llamadas entrantes, y elegir fotos o Memojis para sus contacto, así como tipografía, colores de fuente, etc.



El Live Voicemail brinda a los usuarios la capacidad de ver la transcripción en tiempo real cuando alguien deja un mensaje de voz y la oportunidad de responder mientras la persona que llama deja su mensaje. Las llamadas identificadas como spam por los operadores no aparecerán como Live Voicemail y, en su lugar, se rechazarán instantáneamente.



Ahora FaceTime admite mensajes de audio y video, por lo que cuando los usuarios llaman a alguien que no está disponible, pueden dejar un mensaje.



Con la actualización de Apple TV 4K, los usuarios pueden iniciar una videollamada directamente desde el Apple TV, o iniciar la llamada en el iPhone y luego pasarla al Apple TV.



Finalmente Mensajes ahora permite crear stickers en vivo, también pueden agregar efectos y un nuevo cajón en el teclado con todos los stickers de un usuario.



Varias novedades para su iPhone

Una opción nueva llamada Check In permite notificar a un familiar o amigo que llegó a su destino de manera segura. Avisa también si no está avanzando hacia su destino, con la ubicación del dispositivo y el nivel de la batería.



AirDrop ahora facilita compartir un archivo simplemente juntando sus iPhones, o juntando un iPhone y un Apple Watch. Con el mismo gesto, los usuarios también pueden compartir contenido o iniciar SharePlay para escuchar música, ver una película o jugar un juego mientras están muy cerca entre dispositivos iPhone.



StandBy es otra de las nuevas funciones y permite al iPhone mostrar nuevos estilos de reloj, fotos favoritas, la agenda o widgets, incluidos Smart Stacks, mientras se carga de forma horizontal.



Journal es una nueva aplicación que ayuda a los usuarios de iPhone a reflexionar y practicar la gratitud a través del diario, que ha demostrado mejorar el bienestar.



Maps ahora permitirá ver mapas sin conexión para que los usuarios puedan descargar un área específica y acceder a la navegación paso a paso. Siri ahora se activa simplemente diciendo “Siri”.



Más adicionales

Ahora Safari, el navegador del teléfono, agrega una mayor protección para la Navegación privada, tanto de los rastreadores como una opción que permite mantener la navegación privada abierta, incluso cuando se aleja del dispositivo.



Sobre las contraseñas hay novedades: ahora se pueden compartir contraseñas con un grupo de contactos de confianza. Todos en el grupo pueden agregar y editar contraseñas para mantenerlas actualizadas. Dado que el uso compartido se realiza a través del llavero de iCloud, está encriptado de extremo a extremo.



En el caso de la aplicación Salud, los usuarios ahora pueden registrar sus estados de ánimo diarios y emociones momentáneas para monitorear su estado de ánimo; y acceder fácilmente a las evaluaciones de depresión y ansiedad que se utilizan en las clínicas.



Ahora se mejoraron las opciones de pantalla para reducir el riesgo de miopía y reducir la fatiga visual digital.



Otra novedad impresionante es la posibilidad de copiar y pegar la edición que se le haga a una foto, para extenderla en todo el carrete o un grupo de fotos y videos en un solo toque, función del iPhone 15.