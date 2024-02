Apple Music, Apple TV y otras apps de la manzana que llegarán a Windows

La compañía estadounidense Apple incursiona cada vez más en nuevos mercados, y nunca es a la ligera. Su último lanzamiento, el Apple Vision Pro, estremeció al mundo y llevó al mercado de la realidad aumentada a nuevos horizontes.



(Lea también: Hacker robó $2,5 millones de dólares en productos Apple y la empresa le dio las gracias).



Por otro lado, también se metieron desde hace varios años ya al mundo del streaming musical, con su servicio Apple Music, en el que recientemente han agregado nuevas funciones y han invertido bastantes recursos para mantenerse competitivos ante sus mayores competidores: Spotify y YouTube Music.

Hace unas semanas, por ejemplo, anunciaron un nuevo esquema de pagos en el que los artistas que hagan música con sonido espacial (o ‘Spatial sound’), una tecnología exclusiva de Apple, recibirán el 10 por ciento más en sus regalías.

(Más información: Apple Music dará dinero extra a artistas que hagan música con formato de audio espacial).



Y ahora anunciaron que Apple Music y otros servicios exclusivos de la compañía, como Apple TV y Apple Devices, estarán muy pronto disponibles en la Microsoft Store para los computadores que funcionen con sistema operativo Windows.



Este anuncio muestra una apuesta de Apple por atraer nuevos suscriptores a sus servicios, así no sean usuarios de dispositivos vendidos por la empresa. O bien, por otro lado, permitirle expandir el espacio de trabajo o entretenimiento a quienes usan tanto productos Apple como de otras marcas.



Según el portal especializado ‘Computer Hoy’, Apple Devices, por ejemplo, le permitirá a sus usuarios hacer copias de seguridad de sus iPhone, iPad o iPod Touch en un dispositivo con Windows. Esto, inclusive, eliminaría la necesidad de hacer una copia de seguridad en iCloud.



La copia, no obstante, debe hacerse a través de un cable, pues aún no se ha hablado de una conexión inalámbrica con dispositivos Windows.

(De interés: Apple lanza actualización para las Vision Pro y corrige un importante fallo).



Además, se solucionarán los problemas de conectividad de iTunes para Windows, y los usuarios podrán transferir a su computador música, películas y series que hayan alquilado en Apple TV.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

