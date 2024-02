Apple lanza actualización para las Vision Pro y corrige un importante fallo

Las innovadoras gafas de realidad mixta de Apple, las Apple Vision Pro, fueron lanzadas al mercado el viernes 2 de febrero. Aunque ha pasado poco tiempo, la empresa de tecnología lanzó una nueva actualización, visionOS 1.0.3, la cual repara un problema significativo relacionado con el código de desbloqueo del dispositivo.

Lo más importante de esta actualización es que permite restablecer las gafas en caso de que el usuario olvide su código de desbloqueo. Anteriormente, cuando los usuarios olvidaban su contraseña, debían recurrir a una tienda oficial de Apple para cambiarla, un proceso que resultaba inconveniente y frustrante para muchas personas que no viven en Estados Unidos o en países que no tengan un tienda oficial.



(Lea también: Identifican un nuevo virus en MacOS capaz de robar archivos: esto es lo que debe saber).



Por esta razón, según 'El Español', este inconveniente fue ampliamente comentado en el foro de la Comunidad de Apple, lo que llevó a la empresa a abordarlo rápidamente con esta actualización.



"Esta actualización proporciona correcciones de errores importantes y agrega una opción para restablecer su dispositivo si olvidó su contraseña", detalló Apple, según el medio ya mencionado.

Esta nueva versión del sistema operativo permite a los usuarios restablecer sus Apple Vision Pro y eliminar sus datos de manera sencilla a través de un botón. En ese sentido, cuando un usuario excede el número permitido de intentos para desbloquear las gafas, recibirá una alerta que le ofrece la opción de borrar el dispositivo.



(No deje de leer: Apple Vision Pro: tres graves errores que no se pueden cometer con las gafas).



“Este Apple Vision Pro está en bloqueo de seguridad. Puedes esperar y probar tu código de acceso de nuevo, o puedes borrar y restablecer este Apple Vision Pro ahora”, preciso Apple.



Según el medio especializado 'MacRumors', debe tener en cuenta que restablecer el dispositivo no eliminará el bloqueo de activación, lo que significa que un ladrón que borre el dispositivo no podrá iniciar sesión con su ID de Apple.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

La Justicia europea desestima el recurso de TikTok para eludir las normas digitales

Google Gemini guarda por defecto las conversaciones y puede retenerlas hasta 3 años

Última beta de Android 14 indica qué aplicaciones solicitan reconocimiento biométrico