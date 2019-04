Apple impone su propio control parental 'por seguridad'

Apple eliminó varias aplicaciones de control parental de su tienda virtual App Store por razones de seguridad y privacidad, según indicó la compañía. Se trata de una inusual respuesta pública a informaciones difundidas por los medios de comunicación de que el fabricante del iPhone estaba eliminando la competencia a favor de sus propias herramientas.



Este sábado, el diario New York Times informó que Apple eliminó 11 de los 17 programas más utilizados por los usuarios para activar el control parental o restringir el tiempo que los niños pasan en los dispositivos.

El periódico informó que Apple comenzó a tomar medidas enérgicas contra dicho 'software' después de introducir su propia función 'Screen Time' el año pasado, que también permite a los usuarios establecer limites en ciertas funciones de iPhone y iPad y hacer un seguimiento del uso por parte de niños.

La medida suscitó criticas y dos fabricantes de aplicaciones presentaron quejas ante la Unión Europea, según las informaciones. Pero Apple manifestó en una declaración de 500 palabras en su sitio web que eliminó las aplicaciones porque "ponían en riesgo la privacidad y la seguridad de los usuarios".

La compañía con sede en Cupertino, California, aclaró que las aplicaciones que había prohibido utilizaban una tecnología llamada "gestión de dispositivos móviles" o MDM (por sus siglas en ingles), diseñada para empresas que administran grupos de dispositivos para empleados.



"MDM proporciona a un tercero control y acceso a un dispositivo e información confidencial, como la ubicación del usuario, uso de la aplicación, cuentas de correo electrónico, permisos de cámara e historial de navegación", señaló. Esto supone una "clara violación de las políticas de la App Store".



Así mismo, la compañía dijo que dio a los desarrolladores pertinentes 30 días para modificar sus aplicaciones y después eliminó aquellas que no introdujeron los cambios necesarios. "Al contrario de lo que ha informado The New York Times este fin de semana, no es una cuestion de competencia. Es una cuestion de seguridad", dijo

Apple en su publicación.

La publicación de Apple se hizo eco de los correos electrónicos enviados por el jefe de marketing, Phil Schiller, a clientes durante el fin de semana. Es raro que el fabricante de iPhone responda públicamente a informaciones de los medios en su sitio web.



Tony Fadell, prominente ejecutivo de Apple hasta 2010, había expresado su apoyo el sábado en Twitter a los desarrolladores afectados. El cocreador del iPod dijo que

Apple debía ofrecer herramientas a los desarrolladores para crear aplicaciones de control que no violen las políticas.



Esta no es la primera vez que el gigante de la manzana es acusada de competencia "injusta". En marzo de este año, el fundador de Spotify, Daniel Ek, presentó una queja ante la Comisión Europea argumentando que las políticas de Apple con motivo del impuesto del 30 por ciento que impuso la compañía de Tim Cook a las compras realizadas mediante su sistema de pago, que cubriría la suscripción al servicio Premium.



