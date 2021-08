¿Qué tan cierto es que Apple vigilará todas nuestras fotos?

Privacidad. En eso parecen estar enfocados los grandes fabricantes y desarrolladores de tecnología en el mundo. Y es que las últimas polémicas que salpicaron a plataformas como Facebook y WhatsApp dejaron claro que hay millones de personas en el planeta que cada vez se preocupan más por los datos que comparten con las apps o plataformas digitales que utilizan.



Apple ha insistido en el último tiempo en ofrecer productos a sus clientes en los que la privacidad es lo más importante. Por eso mismo es que un nuevo anuncio del gigante tecnológico ha generado bastante revuelo en las últimas semanas.



La compañía dirigida por Tim Cook integrará una nueva tecnología en sus dispositivos que es capaz de detectar fotos y videos que contengan material sexualmente explícito de menores de edad. Esto con el fin de combatir la pornografía infantil y, si es necesario, reportar a las autoridades.



La privacidad se ha convertido en una de las banderas de Apple y ese fue el argumento de muchos críticos del anuncio. ¿Esto significa que van a vigilar todas nuestras fotos? ¿No se supone que la privacidad es lo más importante para ustedes? ¿Cómo van a hacer para identificar estos contenidos sin escanear toda nuestra galería? Esas han sido algunas de las preguntas que han venido planteando usuarios y críticos de Apple.



EL TIEMPO consultó a David Pereira, experto en ciberseguridad y presidente de SecPro, sobre la polémica y la tecnología NeuralMatch, que buscará e identificará material pornográfico de menores en los dispositivos de Apple.



Políticas de la empresa

Lo primero que resaltó el experto es que “Apple siempre ha estado en contra de la pornografía infantil” y que también se han esforzado por ofrecer dispositivos seguros y privados.



¿Qué está buscando la ‘marca de la manzanita’? “Básicamente lo que quieren es perseguir la pedofilia y denunciar cuando se esté almacenando contenido pedófilo en iCloud”, explicó Pereira. Pero ¿cómo van a hacerlo?



El experto aclaró que Apple va a contrastar los hash de las fotos que se suben a iCloud con los de una base de datos internacional que tienen que ver con contenido pedófilo y pornografía infantil. Estos hash son unos códigos que tiene cada imagen. Si estos códigos coinciden en cierta medida con los de la base de datos internacional de las agencias de ley, se identificará a una foto como material de pornografía infantil. Los hash tienen que ver con el contenido de la foto, pero no se visualizan gráficamente. Es decir, “Apple no va a abrir ni ver la foto, por lo menos no en ese momento”, aclaró el experto.



“Si en 30 oportunidades se detectan imágenes en una misma cuenta que coincidan con los hash de las bases de datos de las agencias de ley que combaten la pedofilia, Apple entra a hacer lo que ellos llaman una ‘revisión manual’ ”. Este es el punto de la polémica, pues la compañía tampoco ha aclarado a qué se refieren con esta parte del proceso, a pesar de que se espera que esta tecnología entre en vigencia dentro de las próximas semanas.



La coherencia es un punto que le reclaman a Apple tras el anuncio. ¿Este esfuerzo que están haciendo por integrar una tecnología que potencialmente revisará fotos dentro de sus dispositivos no iría en contra de sus principios de privacidad? “El hecho de que revisen los códigos hash o las firmas de las fotos que tienen que ver con pedofilia sí va en contra de la privacidad. Pero va en contra de la privacidad de un delincuente”.



A partir de toda la polémica y los señalamientos mediáticos a Apple que ha desatado el anuncio de NeuralMatch existen un par de escenarios posibles: que Apple dé marcha atrás en esta política, que tenga que pedir la autorización de los usuarios para que la tecnología de escaneo funcione en sus dispositivos o que simplemente empiece a funcionar con normalidad “y la gente se olvide de la polémica”.



La primera opción, analizó Pereira, significaría un reversazo importante en cuanto a las política de Apple, y la segunda derivaría en que muchos usuarios acepten o rechacen unos términos y condiciones que no se dedican a leer y/o no entienden.



Una de las inquietudes que está dejando esta polémica, reflexiona el experto, es: “¿el celular es mío o de Apple?”. Esta duda se da porque queda demostrado explícitamente que la empresa tecnológica tiene cierto poder sobre el uso de los dispositivos que vende. Y es que, al fin y al cabo, si bien la nube de iCloud es desarrollada por la compañía, las fotos son de los usuarios. Se trata de una disyuntiva interesante que puede poner a pensar a más de uno de los fieles clientes de Apple.

Camino a otras nubes

Una de las opciones que les quedan a los usuarios de iCloud que estén preocupados por su privacidad o por los permisos que tendría Apple sobre sus fotos es migrar a otra nube y empezar a almacenar sus fotos en otras plataformas.



Sin embargo, explica Pereira, se trata de un servicio que en la mayoría de ocasiones es pago y que tiene sus propias reglas y políticas, que otorgan ciertos permisos y autorizaciones a las empresas para el manejo de los archivos que allí se suben. La mejor recomendación es leer y estar enterado de las dinámicas con las que funciona cada plataforma.

¿Es un factor diferencial?

La privacidad es una bandera de Apple. En los últimos eventos han resaltado la propiedad de sus dispositivos que ofrece y garantiza ciertos niveles de privacidad y seguridad.



Pero ¿qué tanto les importa esto a los clientes de productos como los iPhone? ¿Realmente los compran por la privacidad que ofrecen?



El experto en ciberseguridad David Pereira opina que estas propiedades no son factores diferenciales para la gran mayoría del mercado y solo suelen importar realmente a expertos en privacidad y a quienes les preocupe el manejo de sus datos.



