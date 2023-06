La prestigiosa compañía de tecnología Apple informó que el MacBook original de 12 pulgadas será declarado como obsoleto ¿por qué?. Pues bien, todo producto que cumpla siete años desde su lanzamiento es considerado como tal.

Este producto tecnológico debutó en el año 2015, es por ello que al ingresar en este proceso de caducidad la compañía dejará de prestar servicio a sus hardware, es decir que, si usted acude a un Apple Store no podrán arreglarlo.



Esta medida indica que no se puede acceder a piezas nuevas, esto no solo aplica a las tiendas oficiales sino también a los distribuidores autorizados. De igual forma, se retiran las actualizaciones del sistema operativo.



Apple es una empresa estadounidense. Foto: iStock

Según blogs especializados, el MacBook fue la primera computadora portátil sin ventilador con un procesador Intel Core M de doble núcleo, un puerto USB-C y un panel táctil Force Touch, una innovación que detecta la fuerza del tacto con funciones personalizables.



Asimismo, la lista de los Mac obsoletos es extensa, ya que son de los equipos más antiguos en la compañía, como por ejemplo: MacBook Air (2009), Pro 15 (2010) , Pro 13 (2011), 17 (2011), Pro Retina 15 (2012), Pro Retina 13 (2014), entre otros diseños.



Teniendo en cuenta lo anterior, es importante que conozca la información de los modelos de Apple que utiliza. Puede consultar estos datos a través del sistema en su propio ordenador.



