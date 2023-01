En las últimas horas se dieron a conocer nuevos detalles de las gafas de realidad virtual de Apple, las cuales saldrán al mercado en este año 2023. Varios internautas especulan que la marca estadounidense romperá récord en ventas ante el avance tecnológico.

Aunque la compañía de tecnología ha tratado de mantener en secreto sus nuevos productos, cada vez se filtra más información de sus lanzamientos y las gafas de realidad no son la excepción.



En la última publicación del portal especializado en tecnología ‘The Information’ se pudo constatar que este objeto contará con un visor con funciones de realidad virtual y realidad aumentada. Además, dispondrán de una batería externa que se colocará en la cintura.



Pero, allí no se detiene. Las gafas de Apple tendrán un botón incorporado para pasar del mundo real al mundo virtual con un mayor campo de visión, en comparación a las Meta Quest Pro, las gafas de la compañía de Mark Zuckerberg.

De acuerdo con Bloomberg, Dan Riccio, el ex responsable del iPhone, está trabajando en las gafas de realidad virtual de Apple, las cuales podrían contar con pantallas MicroLED y tendrán resolución 8K y podrían 3mil dólares. pic.twitter.com/CPaIOnC5gS — Paréntesis.com (@parentesis) February 9, 2021

Si los usuarios utilizan gafas por recomendación médica, fácilmente podrán usar las Apple Glasses con cristales graduados personalizados, los cuales se acoplan magnéticamente. Y no solo eso, contará con un motor que ajustará automáticamente la distancia interpupilar de los lentes, permitiendo ajustar un campo de visión para cada usuario.



Diseño de las Apple Glasses

De acuerdo con las revelaciones del portal ‘The Information’, puede que las Apple Glasses estén hechas de aluminio, vidrio y fibra de carbono. Al parecer, contarán con múltiples sensores que estarán ocultos para no opacar el diseño y la estética de estos nuevos objetos tecnológicos.



Las Apple Glasses vendrán con dos tipos de diademas: una con altavoces –dirigida para consumidores–y otra dirigida para desarrolladores. Cabe resaltar que ‘The Information’ enfatizó que las diademas no serán intercambiables.



Las Apple Glass más cerca, realityOS se deja ver como posible sistema operativo



La aparición de realityOS en App Store, sugiere que las gafas de realidad virtual de Apple contaran con un nuevo sistema operativo. pic.twitter.com/uoE0QcAX7E —  Juanky  (@Juanky7274) February 11, 2022

Por último, se dice que las gafas virtuales incorporarán dos pantallas interiores con una resolución de 4K (una para cada ojo), es decir, un total de 8K. Adicional, tendrán una cámara que captará, de manera muy precisa, todos los movimientos oculares de aquella persona que las lleve puestas y luego serán reflejados a través de un avatar.



En cuanto a su precio, los rumores indican que las Apple Glasses oscilan entre los 2.000 dólares (más de nueve millones de pesos colombianos) y 3.000 dólares (más de 14 millones de pesos colombianos).

