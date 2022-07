Apple Inc. planea frenar las contrataciones y el crecimiento del gasto el próximo año en algunas divisiones para hacer frente a una posible recesión económica, según personas con conocimiento del asunto.



La decisión obedece a un esfuerzo para ser más cuidadosos en tiempos de incertidumbre, aunque no es una política para toda la compañía, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las discusiones son privadas.



Los cambios no afectarán a todos los equipos, y Apple sigue planeando un agresivo calendario de lanzamiento de productos en 2023 que incluye un auricular de realidad mixta, su primera gran categoría nueva desde 2015. Aun así, el tono más cauteloso llama la atención para Apple, una empresa que en general ha superado las proyecciones de Wall Street durante la pandemia de covid-19 y ha resistido las turbulencias económicas del pasado mejor que muchos pares.



Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc., Snap Inc. y otras empresas de

La tecnología ha tomado sus propias medidas en las últimas semanas para controlar los presupuestos y frenar las contrataciones. Microsoft Corp, Tesla Inc. y Meta han llegado a eliminar puestos de trabajo, algo que Apple históricamente no ha hecho.



Apple, con sede en Cupertino, California, asigna anualmente una cantidad determinada de dinero a cada una de sus principales divisiones para gastar en investigación y desarrollo, recursos y contrataciones. Para 2023, está entregando a ciertos equipos un presupuesto inferior al previsto.



En algunos grupos, la empresa no aumentará la plantilla en 2023, mientras que normalmente podría contratar entre un 5 por ciento y un 10 por ciento más de empleados en un año determinado. También tiene previsto no llenar las funciones de los empleados que se marchan en algunos grupos. Un portavoz del gigante tecnológico declinó hacer comentarios.



En los últimos años, Apple ha invertido mucho en investigación y desarrollo, ha contratado agresivamente a sus competidores y ha lanzado varios productos nuevos. Pero también se ha enfrentado a problemas en la cadena de suministro, como el cierre de la producción en China en los últimos meses.



Apple advirtió en abril que los problemas le costarían hasta US$8.000 millones en el último trimestre. Los analistas esperan que Apple registre ingresos en el tercer trimestre de unos US$83.000 millones, ligeramente por encima del periodo anterior, cuando publique sus resultados el 28 de julio.



Durante la última llamada de resultados, el director ejecutivo, Tim Cook, dijo que Apple estaba "viendo inflación" y que el impacto era evidente en su margen bruto y en los gastos operativos. La empresa también citó el continuo impacto negativo del covid-19 y el aumento de los costos de transporte.



Declinó proporcionar una proyección específica sobre los ingresos. El precio de las acciones de Apple ha disminuido alrededor de un 15 por ciento en lo que va del año, a la par con el mercado en general. Si bien la desaceleración del gasto es inusual, Apple ha tomado medidas similares en el pasado. A principios de 2019, antes de la pandemia, la empresa redujo las contrataciones después de que las ventas de iPhone no cumplieran las expectativas en China y otras partes del mundo. En abril, frenó las contrataciones en algunos puestos de tiendas minoristas de Apple.



Incluso mientras se prepara para frenar el gasto en algunas áreas, Apple planea aumentar su presupuesto de compensación en toda la empresa este año para hacer frente a un mercado laboral más ajustado. La empresa también se enfrenta a los esfuerzos por sindicalizar sus tiendas en todo Estados Unidos. Recientemente, Apple aumentó el salario de muchos trabajadores por hora del sector minorista y de apoyo técnico, y los empleados afirman que los aumentos oscilan entre el 5 y el 15 por ciento.



Al mismo tiempo, Apple está preparando una avalancha de nuevos productos. A finales de este año, la compañía espera presentar cuatro modelos de iPhone, tres variantes del Apple Watch, nuevas computadoras de escritorio y portátiles Mac y un decodificador Apple TV actualizado.



También está planeando un nuevo altavoz Home iPod, un iPad más grande y varias más nuevas para el próximo año. Apple destinó unos US$22.000 millones a investigación y desarrollo en el año fiscal 2021, un 17 por ciento más que el año anterior. A fines de ese año, la empresa contaba con unos 154.000 empleados

