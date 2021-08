Apple explica cómo funciona sistema de escaneo de fotos

El anuncio que hizo en días pasados Apple sobre el lanzamiento de una serie de herramientas para detectar imágenes de explotación sexual infantil dentro de los dispositivos de la compañía ha generado diferentes críticas sobre la seguridad y privacidad de los usuarios.



Este hecho llevó a que la empresa liderada por Tim Cook explicara cómo aplican los cambios y enfatizara que el proyecto busca proteger a los más jóvenes de depredadores que operan en internet.



“Las técnicas existentes implementadas por otras empresas escanean todas las fotos del usuario almacenadas en el nube. Esto crea un riesgo de privacidad para todos. La detección de CSAM en iCloud Photos proporciona importantes beneficios de privacidad sobre esas técnicas al evitar que Apple aprenda sobre las fotos”, afirmó la empresa.



Apple aseguró que una de sus herramientas de detección de fotografías problemáticas, desarrollada por expertos en criptografía, es "segura y fue diseñada expresamente para preservar la privacidad del usuario".



“La seguridad de la comunicación en ‘Mensajes’ está diseñada para brindarles a los padres y a los niños herramientas adicionales para ayudar a proteger a sus hijos de enviar y recibir imágenes sexualmente explícitas en la aplicación. Funciona solo en imágenes enviadas o recibidas en la aplicación ‘Mensajes’ para cuentas de niños configuradas. Analiza las imágenes en el dispositivo, por lo que no cambia las garantías de privacidad de los mensajes. Cuando una cuenta infantil envía o recibe imágenes sexualmente explícitas, la foto será borrosa y se advertirá al niño, se le presentarán recursos útiles y se le asegurará que está bien si no quieren ver o enviar la foto”, indicó Apple.



La compañía de la manzana precisó también que la app de ‘Mensajes’ no compartirá información con las autoridades y que se mantendrá el cifrado de extremo a extremo en las comunicaciones.



“Esto no cambia las garantías de privacidad de Mensajes, y Apple nunca obtiene acceso a comunicaciones como resultado de esta función”, puntualizaron.

