Apple estaría trabajando en un servicio de suscripción mensual para sus usuarios en donde se podría tener acceso a alquilar un iPhone, iPad, entre otros productos de la marca, pagando un precio fijo.

Según un reporte publicado en Bloomberg, los pagos funcionarían de forma similar a como se paga actualmente Apple Music o el almacenamiento en iCloud, solo que con los dispositivos existiría una ventaja: el usuario podría tener siempre el último modelo.

La propuesta podría realizarse para finales de 2022 o principios de 2023, pero Apple no ha confirmado nada al respecto y aún no hay detalles sobre cómo funcionaría exactamente.



Incluso, el portal Bloomberg aclara que hasta podría ser una propuesta que no llegue a realizarse.

Esta manera de ‘alquilar’ el producto no es una iniciativa de Apple, pues ya la han utilizado otro tipo de empresas. Durante la pandemia, por ejemplo, en Colombia, algunos gimnasios decidieron ‘alquilar’ sus máquinas más fáciles de transportar como caminadoras, elípticas y bicicletas a sus usuarios para que pudieran ejercitarse desde casa.



Actualmente, la venta de los teléfonos es la principal fuente de ingresos con la que cuenta Apple, con 192.000 millones de dólares (más de 700.000 millones de pesos) registrados en el año 2021, que representa más de la mitad de su facturación anual.

Si este proyecto se aprueba también se estaría hablando de un mejor proceso de reciclaje y aprovechamiento de los materiales por parte de la compañía, ya que los aparatos serían devueltos directamente a ellos y no revendidos independientemente.

