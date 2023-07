Apple estaría trabajando en una iMac de 32 pulgadas, de acuerdo con una filtración. Desde hace algún tiempo se rumorea sobre esta posible actualización del equipo de los de Cupertino y podría ser una realidad, pues llegaría a finales de 2024.

De acuerdo con el medio The Verge, esto fue afirmado por Mark Gurman, periodista del medio Bloomberg, en su newsletter de pago. El experto ya había planteado que Apple estaba trabajando en un modelo de más de 30 pulgadas. Esta vez, Gurman señaló que la compañía está probando con versiones de iMac de mayor tamaño.



La pantalla tendría un tamaño de 32 pulgadas, la misma dimensión que el monitor Pro Display XDR de gama alta de Apple. Esta fue lanzada en diciembre de 2019 y tiene un resolución de 6K.



Sin embargo, los detalles son aún escasos, como la fecha de presentación. Si bien este año se lanzaría un nuevo iMac, no se trataría del mencionado. El nuevo modelo todavía vería la luz dentro de más de un año, a finales de 2024.



La computadora de Apple fue una de las primeras en saltar a la serie de procesadores Apple Silicon, con un chip M1 y una variante de 24 pulgadas, presentada en 2021. Pese a esto, desde que fue lanzada no ha sido actualizada, por lo que se espera que este año haga un cambio al chip M3.

