Con la decisión dell juzgado 43 del circuito de Bogotá de prohibir la venta de modelos Apple (iPhone y iPad) que manejen la tecnología 5G en Colombia, caso que tiene origen en un pleito legal Apple y Ericsson, quedaron muchas dudas para los usuarios.



Para aclarar las dudas, Carlos Olarte, abogado apoderado de Ericson y socio de la firma Olarte Moure, habló con EL TIEMPO para dar la versión de la empresa sueca y también respaldar las pretensiones de sus defendidos.



Olarte indica que una de los principales resultados de esta decisión es que Colombia se posiciona como un participante dentro del pleito y no solo un espectador. Por este motivo, muchos litigios de patentes podrían trasladarse al país con el objetivo de encontrar decisiones tajantes.



Por otro lado, aseguró que los usuarios tengan dispositivos con tecnología 5G actualmente no se verán afectados por la medida, además que los productos existentes pueden seguirse vendiendo.



No obstante, cabe la posibilidad de que los dispositivos empiecen a escarcear en cuestión de meses, teniendo en cuenta que su importación está restringida.

¿Cuáles son los modelos de iPhone prohibidos?

- iPhone SE 2022

- iPhone 13

- iPhone 13 Mini

- iPhone 13 Pro

- iPhone 13 Pro Max

- iPhone 12

- iPhone 12 Mini

- iPhone 12 Pro

- iPhone 12 Pro Max

- iPad Pro (11 pulgadas)

- iPad Pro (12.9 pulgadas)

- iPad mini

- iPad Air

EL TIEMPO se comunicó con los representantes legales de Apple en Colombia. Sin embargo, indicaron que en este momento no podían hacer comentarios sobre el tema.

