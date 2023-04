La compañía californiana Apple Inc. estaría eliminando una pequeña cantidad de funciones dentro de sus equipos minoristas corporativos, según informó Bloomberg News, citando a personas familiarizadas con el asunto.

De acuerdo con Bloomberg, aún no se conoce la cantidad de afectados en lo que Apple llama sus equipos de desarrollo y preservación, que serían los puestos de trabajo que está cortando la empresa.

​

​

​Además, no se conoce si la eliminación de estos puestos es nueva, ya que probablemente fue muy pequeña y se dio desde el año pasado, cuando el fabricante decidió ‘apretarse el cinturón’ ante la crisis del sector.

Foto: Wallace Woon. EFE

Apple no ha respondido a los comentarios sobre el informe de Bloomberg, pero estos grupos son los que generalmente se encargan del mantenimiento de tiendas minoristas y otras instalaciones de la firma.



La idea de la empresa al parecer no sería el despido, sino la reubicación, dice Bloomberg, y la empresa les explicó a los empleados afectados que esas medidas fueron tomadas para mejorar procesos internos.



Hasta el momento, la compañía se ha mantenido inmune a la tendencia del sector de hacer despidos e incluso ha señalado que los empleados pueden volver a presentarse a un cargo similar apenas tengan la posibilidad y los que no asuman el nuevo rol tendrán hasta meses de pago.



Este año, Amazon y Meta han anunciado recortes, que en el caso de la matriz de Facebook son 10.000 puestos, y esta sería su segunda ronda de recortes.

