Apple demandaría a ciudadano chino que filtró información sobre iPhone

Una carta que le envió Apple a un ciudadano chino constató la férrea campaña de la famosa compañía de tecnología contra las filtraciones difundidas en medios y, sobre todo, en redes sociales.



Las filtraciones sobre detalles de productos y servicios se han convertido en la antesala de cada lanzamiento de Apple. En el caso de los iPhone, por ejemplo, los rumores que circulan en redes sociales ya hablan de cómo será la referencia que se presentará este año, al parecer en septiembre, e incluso de las novedades en 2022.

Y es que en 2019 una investigación de Motherboard sacó a relucir un oscuro mercado de prototipos robados de Apple. El negocio ilegal cuenta supuestamente con la complicidad de empleados de la compañía en China y de Foxconn, una multinacional taiwanesa que fabrica productos electrónicos por encargo.



Estas personas sacarían a escondidas elementos de fábricas y los revendedores adquieren los dispositivos para venderlos a coleccionistas o a piratas informáticos que buscan una ventaja a la hora de encontrar fallos y desarrollar exploits para el iPhone.



En ese momento Apple no habló al respecto. Sin embargo, en las últimas semanas sus acciones contra las filtraciones se han intensificado.



Precisamente, Motherboard tuvo acceso recientemente a una carta de "cese y desistimiento" recibida por un ciudadano chino, cuya identidad se desconoce pero a quien se le acusa de publicitar en redes sociales prototipos del iPhone robados o filtrados.



La misiva aclara que es un primer paso antes de tomar medidas legales, por lo que anima al hombre a borrar sus publicaciones y abandonar este tipo de prácticas, pues Apple asegura que estas provocan "daños" a su compañía y a sus aliados.



El documento fue enviado por Fangda Partners, el bufete de abogados de Apple en China, el 18 de junio de 2021.



"Usted ha revelado sin autorización una gran cantidad de información relacionada con los productos no lanzados y rumoreados de Apple, lo que ha constituido una infracción deliberada de los secretos comerciales de Apple", se lee en la carta.



"A través de la investigación, Apple ha obtenido pruebas relevantes sobre su divulgación no autorizada de los productos no lanzados y rumoreados de Apple", agrega. "Su infracción intencional se manifiesta específicamente como: la publicación de información inédita sobre los nuevos productos de Apple a través de plataformas de medios sociales, incluyendo pero no limitado al diseño y el rendimiento de estos nuevos productos".



Motherboard asegura que no está claro a cuántas personas ha enviado Apple estas cartas de cese y desistimiento. Lo cierto es que muchas de estas cuentas han sido borradas y otras se han mantenido inactivas por estos días.



De momento, Apple no ha emitido ninguna declaración pública al respecto.



