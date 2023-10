Apple consideró reemplazar el buscador de Google por DuckDuckGo en Safari

En medio de un juicio que enfrenta a Google con las autoridades estadounidenses por presuntas prácticas anticompetitivas, Apple está considerando reemplazar el motor de búsqueda de Google en su navegador Safari.



La empresa de tecnología está evaluando la posibilidad de hacer de DuckDuckGo el motor de búsqueda predeterminado en Safari, con el objetivo de promover la navegación privada y la protección de la privacidad de los usuarios.



DuckDuckGo, un motor de búsqueda que se compromete a no almacenar historiales de búsqueda ni rastrear la información de los usuarios, surgió como una alternativa a los motores de búsqueda convencionales como Google.



Según datos recientes de Similar Web, Google mantiene una cuota de mercado del 90.68%, lo que lo convierte en el motor de búsqueda dominante en navegadores web y móviles. El juicio en curso alega que Google ha realizado pagos para mantener esta posición dominante.



En el marco de este juicio, se ha revelado que Apple, que actualmente utiliza Google como motor de búsqueda predeterminado en Safari, consideró la posibilidad de cambiar a DuckDuckGo como alternativa en el pasado. El juez de distrito Amit Mehta obtuvo esta información a través de testimonios durante sesiones cerradas.

Safari es el buscador de Google. Foto: iStock

Gabriel Weinberg, CEO de DuckDuckGo, informó que durante esos años, mantuvieron alrededor de 20 reuniones y llamadas telefónicas con ejecutivos de Apple, incluido el director de Safari, con el objetivo de convertirse en el motor de búsqueda predeterminado para la navegación privada.



A pesar de la convicción de Weinberg de que Apple finalmente adoptaría DuckDuckGo, un ejecutivo de Apple, John Giannandrea, afirmó que, según su conocimiento, la empresa no había considerado cambiar su motor de búsqueda.



En febrero de 2019, Giannandrea envió un correo electrónico en el que expresaba que cambiar el motor de búsqueda era "probablemente una mala idea" para la navegación privada en Safari. Sin embargo, la motivación detrás de esta consideración era mejorar la seguridad de los usuarios de Apple.



Giannandrea también señaló que, dado que DuckDuckGo depende de Bing para proporcionar resultados de búsqueda, podría comprometer la privacidad de los usuarios al compartir información con Microsoft, lo que no concordaba con el enfoque en la privacidad de DuckDuckGo.



Además de DuckDuckGo, Apple también evaluó la posibilidad de reemplazar el motor de búsqueda de Google en sus dispositivos iPhone con el motor de búsqueda de Bing, desarrollado por Microsoft.



Sin embargo, esta iniciativa no se concretó debido a la preocupación de Apple de que Google promoviera la descarga de Chrome en lugar de Safari, según Satya Nadella, CEO de Microsoft.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.

