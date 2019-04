Apple se da por vencido y abandona el proyecto del AirPower

Con un discreto comunicado, dado a conocer el fin de semana, Apple anunció que canceló el proyecto AirPower, su cargador inalámbrico, debido a que no alcanzó sus propios estándares de diseño y manufactura.



El AirPower fue anunciado con gran pompa en septiembre de 2017, en el evento en el que también se lanzó el iPhone X. Por entonces, la compañía dijo que era un ‘preview’, no un lanzamiento, pero aseguró que llegaría al mercado en 2018.

Básicamente, la promesa del AirPower era ser un dispositivo dual que podía suministrar carga inalámbrica a teléfonos, relojes y hasta audífonos de la marca.



Eso cambió con el comunicado del fin de semana, en el que la compañía reconoció que “pese a sus muchos esfuerzos”, el proyecto no alcanzaría los altos niveles que esperaban lograr.



“Ofrecemos disculpas a nuestros clientes que esperaban este lanzamiento. Seguimos creyendo que el futuro es inalámbrico y estamos comprometidos a llevar Adelante la experiencia wireless”, dijo un vocero de la compañía.



En todo caso, es un episodio inusual en la historia de una compañía que no suele adelantar desarrollos que luego no terminen llegando a sus tiendas. Fuentes cercanas a Apple han indicado que, en efecto, la empresa tenía una fecha de lanzamiento que consideraba confiable. La coyuntura de la cancelación, sin embargo, es infortunada, porque coincide con el anuncio de que la versión 2 de los AirPods contará con un estuche capaz de carga inalámbrica.



A falta de un cargador Apple, el mercado se ha visto poblado por modelos de otras marcas.