Apple Arcade lanza juegos compatibles con las Apple Vision Pro para jugar en realidad mixta

Apple Arcade, el servicio de juegos por suscripción de Apple, ha lanzado un catálogo de juegos diseñados específicamente para las Apple Vision Pro. Vale la pena mencionar que estas innovadoras gafas redefinen la manera en que los usuarios trabajan, colaboran, se conectan y disfrutan del entretenimiento al fusionar el contenido digital con el mundo físico.

Con visionOS, una interfaz de usuario tridimensional y un sistema de entrada completamente controlado por los ojos, las manos y la voz del usuario, los jugadores experimentarán nuevas y emocionantes experiencias con estos juegos.

"Este es solo el principio de una nueva era en los juegos, donde los jugadores se sumergen por completo en mundos de juego impresionantes e interactúan de manera única con los juegos en su entorno físico", declaró Alex Rofman, director senior de Apple Arcade de Apple en un comunicado oficial.

Además, agregó: "Estamos liderando el camino al ofrecer juegos espaciales únicos en Apple Arcade que son posibles solo en Apple Vision Pro, y estamos entusiasmados de ofrecer experiencias de juego aún más mágicas a nuestros clientes en el futuro cercano".

Entre los juegos disponibles actualmente se encuentran títulos como 'Game Room', 'WHAT THE GOLF?', 'Cut the Rope 3', 'Jetpack Joyride 2', 'Patterned', 'Illustrated', 'Wylde Flowers', 'stitch.', 'Synth Riders', 'LEGO Builder's Journey', 'Bloons TD 6+', y 'Super Fruit Ninja'.

'Super Fruit Ninja', desarrollado por Halfbrick Studios, sumerge a los jugadores en un mundo de diversión al cortar frutas mientras entrenan en el poderoso arte del "jugo jitsu", lanzando estrellas ninja y evitando bombas.

Por su parte, Synth Riders, creado por Kluge Interactive, transforma el espacio que rodea al usuario en un mundo retro-futurista, ofreciendo una experiencia de ritmo única.

Además, Wylde Flowers, desarrollado por Studio Drydock Pty Ltd, permite a las personas cuidar su jardín y lanzar hechizos directamente en su sala de estar, combinando simulación de vida y agricultura con elementos de fantasía.

WHAT THE GOLF? de Triband ofrece una parodia del golf basada en la física, donde los jugadores pueden jugar golf con objetos inusuales en entornos físicos que se integran perfectamente con la realidad.

LEGO Builder's Journey, de LEGO, invita a resolver rompecabezas utilizando ladrillos LEGO en un entorno completamente basado en estos bloques de construcción.

Por último, stitch., desarrollado por Lykke Studios, ofrece rompecabezas bordados con hilo en un entorno 3D, brindando una experiencia relajante y estética.

Los desarrolladores están entusiasmados con las posibilidades que ofrece Apple Vision Pro. "Hemos reconstruido nuestro querido juego de ritmo Synth Riders para Apple Vision Pro desde cero para ofrecer una experiencia aún más inmersiva", dijo Arturo Pérez, director ejecutivo de Kluge Interactive, en un comunicado de prensa.

Los usuarios de Apple Vision Pro pueden esperar más contenido emocionante en el futuro, con próximos lanzamientos como "Alto's Odyssey: The Lost City", "Gibbon: Beyond the Trees" y "Spire Blast". Estos juegos prometen llevar la experiencia de juego a nuevas alturas con mundos fantásticos y mecánicas innovadoras que se adaptan perfectamente al entorno físico del usuario.

