Apple anuncia mejora de mensajería para los iPhone, similar a WhatsApp

Apple anunció que habilitará el envío de mensajes de iMessage a RCS, luego de mucha insistencia por parte tanto de Google como de Samsung, y ahora los dispositivos iOS serían compatibles. Esto se daría luego de los anuncios de la Unión Europea.

Cuando un grupo de personas utiliza iMessage y no tiene iPhone, sus burbujas de mensajes aparecen de color verde, además de que sus archivos se envían en baja calidad y no se puede acceder a funciones como reaccionar a mensajes o algo por el estilo. Esto ocurre porque se utiliza un sistema de SMS tradicional.



Pero ahora, con el cambio a RCS, se puede mejorar la experiencia de los usuarios y es que Apple le dijo al medio 9to5Mac que, si bien, las burbujas de texto de los usuarios que utilicen RCS para escribir desde un Android a un seguirán siendo verdes ahora podrán tener una mejor interoperabilidad, con imágenes y vídeos de alta calidad, además de tener una confirmación de leído, reacciones, indicadores de que se está escribiendo, etc.



Sin embargo, la compañía hizo énfais en que esto no significa abrir iMessage a todo el mundo y se mantiene la diferencia entre los usuarios de Apple y los Android.



"El año que viene añadiremos compatibilidad con RCS Universal Profile, el estándar publicado actualmente por la GSM Association. Creemos que RCS Universal Profile ofrecerá una mejor experiencia de interoperabilidad en comparación con SMS o MMS. Esto funcionará junto con iMessage, que seguirá siendo la mejor y más segura experiencia de mensajería para los usuarios de Apple", dijo Apple a 9to5Mac.

