La app que mide el nivel de lealtad de los funcionarios en China

China está trabajando en la creación de una aplicación móvil que servirá para probar la lealtad de los miembros del Partido Comunista al Presidente Xi Jinping y a su partido. La Televisión Central de China (CCTV), que está bajo control del Estado, está reclutando a 300 personas para trabajar en su llamada división de nuevos medios, la mitad de las cuales tendrá la tarea de administrar la aplicación "Study the Powerful Country" (Estudiar el país poderoso).

Los requisitos básicos de uso de esta app incluyen "mantener un alto grado de unidad con las acciones políticas e ideológicas" del Partido y Xi, y "practicar los valores fundamentales del socialismo", según un anuncio publicado en la cuenta de la empresa en WeChat este mes. La aplicación es un impulso más para difundir "el pensamiento de Xi Jinping": la visión del presidente sobre el socialismo consagrada en la constitución hace dos años en una demostración de poder.



Para demostrar su lealtad, los empleados acumulan puntos, que se entregan en función de la frecuencia con la que inician sesión, comentan publicaciones o realizan quizzes, según políticos que hablaron con Bloomberg bajo la condición de anonimato.



La plataforma encabezó las listas de descargas nacionales de Apple Inc. poco después de su lanzamiento en enero, y se ha convertido en un importante tema de conversación entre los burócratas y los funcionarios del partido.



Muchos empleados del gobierno han sido obligados a usar la aplicación regularmente. Sin embargo, hasta ahora, la implementación de las reglas para usar la aplicación parece variar drásticamente entre los departamentos gubernamentales. Por ejemplo, una funcionaria en Pekin dijo que a pesar de que tenía un puntaje de cero, a sus supervisores realmente no les importaba.



Mientras tanto, varias provincias han establecido comités especiales para garantizar que los empleados usen la aplicación regularmente.



Las campañas nacionales de "construcción de partido" se han convertido en la norma durante el gobierno de Xi, quien tomó el control del partido en 2012 y ahora es el líder más poderoso de China desde Mao Zedong. Llegar a las personas a través de sus teléfonos es una estrategia que los líderes chinos han implementado en los últimos años. Una aplicación, diseñada por Tencent Holdings Ltd en 2017, que otorgaba puntos a quienes aplaudieran más rápidamente durante un discurso de Xi transmitido, también se volvió viral.



En la nueva aplicación, los usuarios se enfrentan a una variedad de información aparentemente interminable. Además de ver los discursos de Xi, estudiar la propaganda del partido y mantenerse al día con las últimas noticias, también pueden leer sobre temas como tecnología, cultura, 5G y el ejército. Hay documentales, libros, películas y operas sin costo. Las clases van desde tutoriales de arte hasta lecciones de inglés.



Los miembros del partido han encontrado diferentes maneras de engañar al programa para que les otorgue puntos sin estudiar, como mantener la aplicación abierta mientras comen o ven programas de televisión y usar software diseñado para hacer trampa. Una empleada del gobierno descubrió como matar dos pájaros de un tiro: le permite a su hija de 5 años aprender poesía china antigua en la aplicación, registrando horas de actividad todos los días mientras tanto.



TECNÓSFERA CON BLOOMBERG*