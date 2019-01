Apple también castiga a Google por app que recolecta datos de usuarios

Luego de que se revelara que Facebook pagaba a jóvenes en Estados Unidos para instalar una app que permitía a la red social monitorizar la actividad del usuario en su teléfono, se conoció ahora que el gigante de las búsquedas cuenta con una app similar llamada Screenwise Meter.

Una investigación realizada por Techcrunch mostró que la red social de Mark Zuckerberg daba cerca de 20 dólares mensuales a un grupo de jóvenes entre los 13 y los 25 años para que instalaran una VPN (Red virtual privada) en sus celulares que permitía a la compañía acceder a toda la actividad del usuario en el teléfono y en la web.



En el caso de Screenwise, creada en 2012, los usuarios podían ganar tarjetas de regalo por descargar una aplicación VPN que igualmente analizaba el tráfico y sus datos. La plataforma burlaba las políticas de Apple al aprovecharse del programa Enterprise Developer Program (que es usado para que los empleados de las empresas puedan probar sus apps internas) para ofrecer su uso a usuarios comunes. La compañía invitaba a las personas a descargar la aplicación con un código especial y un proceso de registro mediante un certificado de empresa, un comportamiento muy similar al utilizado por Facebook con su aplicación ‘Research’.



Tras el escándalo, Apple revocó las credenciales de desarrollo de aplicaciones de Facebook, lo que quiere decir que la compañía no tendrá acceso a la plataforma que les permite ver las versiones preliminares de sus servicios antes de ser lanzados al público. Según The Verge, la compañía ha tomado la misma medida con el gigante de las búsquedas Google lo que quiere decir que las primeras versiones de apps como Google Maps, Hangouts y Gmail han dejado de funcionar.

Hemos desactivado esta aplicación en los dispositivos iOS. Esta aplicación es completamente voluntaria y siempre lo ha sido

Google ya había informado que eliminará Screenwise Meter del programa Enterprise Certificate de Apple y lo desactivará en los dispositivos iOS.



"La aplicación Screenwise Meter iOS no debería haber funcionado con el programa para desarrolladores empresariales de Apple, esto fue un error y pedimos disculpas. Hemos desactivado esta aplicación en los dispositivos iOS. Esta aplicación es completamente voluntaria y siempre lo ha sido. Hemos sido francos con los usuarios sobre la forma en que utilizamos sus datos en esta aplicación, no tenemos acceso a datos cifrados en aplicaciones y dispositivos, y los usuarios pueden optar por no participar en el programa en cualquier momento", dijo la empresa en un comunicado a Techcrunch.



